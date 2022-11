„Absolvovali jsme podobné domácí utkání, jako tomu bylo po celém podzimním scénáři, jen s tím rozdílem, že nyní bereme tři body,“ hodnotil utkání 13. kola domácí lodivod Karel Krejčík starší. Svými slovy jen potvrdil, že být trenérem Náchoda, to je na podzim jen pro silné povahy. Co je však důležité, tentokrát domácím štěstěna přála a jako by jim vše vrátila za předchozí smolné nezdary.