Chrudim využila reprezentační přestávky, díky které měla druhá nejvyšší soutěž volný víkend, a posílila svůj rezervní tým o několik hráčů z prvního mužstva. A bylo to na hřišti znát. Hosté ukázali fotbalovost a kvalitu, domácí zase bojovnost a nasazení, díky čemuž byl k vidění vcelku atraktivní a vyrovnaný fotbal, bohužel bez většího množství branek.

Remízový zápas nakonec rozhodla jediná trefa hostujícího Žaluda 91. minutě. Na jeho volej byl domácí gólman Strýhal, který jinak podal výborný výkon, krátký. V předešlém průběhu střetnutí si obě mužstva vytvořila několik brankových příležitostí, ujala se ale až ta úplně poslední v podání hostujícího mančaftu.

Šturma po nečekané výhře s lídrem: Hráli jsme to, co na takového soupeře platí

Nový Bydžov – Chrudim B 0:1

Fakta – branka: 90. + 1. Žalud. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 6:5. Diváci: 230. Poločas: 0:0. RMSK Cidlina Nový Bydžov: Strýhal – Novák, Pokorný, Vincour – Marek, Štajer, P. Mokošín, Trejbal (73. Zvěřina) – N. Bekera, Blažek, Holec (81. Špinka). MFK Chrudim B: Mrázek – Vácha, Gregovský, Drahoš, Dostálek – Juliš (75. Žalud), Kejř (64. Holub), Sedlák (75. Tlapák), Bauer, Látal (83. Zvolánek) – Firbacher.

Jak to viděli trenéři

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Zklamání z výsledku. Po celozápasové dřině inkasovat de facto v poslední vteřině je skoro až kruté. Porážka mrzí, ale nemusela být. Kluci celé utkání dřeli. Zápas probíhal podle předpokladů. Škoda nevyužitých šancí či pološancí. Nedotáhli jsme do konce dost brejkových situací, a když už, tak nás vychytal gólman, nebo jsme mířili kousek vedle branky. Teď jsme se dostali trošku do tlaku, protože sedm bodů z osmi kol není moc. Ale věřím, že když budeme podávat zodpovědné výkony jako proti Chrudimi, tak body přijdou.“

Miroslav Teplý, Chrudim B: „Utkání mělo vše, co k fotbalu patří – nasazení, bojovnost, důraz i určitou kvalitu. Vzhledem k držení míče a počtu šancí jsme byli v první půli přece jen aktivnější. Po změně stran nasazení obou týmů nepolevovalo a stále bylo k vidění zajímavé střetnutí s možnostmi rozhodnout na obou stranách. Když už se zdálo, že si mužstva snad i zaslouženě body podělí, tak se nám podařilo sevřít domácí v jejich pokutovém území a po změti centrů či přihrávek centr Váchy trefil z hranice vápna za bezmocného brankáře Žalud. Úžasná euforie a skvělý pocit radosti. Na druhé straně zklamání, které asi všichni chápeme, ale to je prostě fotbal. My jsme spokojeni, máme všechny body ze hřiště kvalitního a houževnatého soupeře, který zamotá hlavy ještě spoustě týmů.“

Další zápasy divize C

8. kolo: Dobrovice – Trutnov 0:1 (61. Slavík), Čáslav – Brandýs n. L. 3:0 a nedohráno kvůli průtrži mračen (14. Petrů, 41. Hejný, 43. Vančura), Letohrad - Vysoké Mýto 1:3 (35. z pen. Nágl - 27. Kopřiva, 60. Valášek, 80. V. Hrubý), Dvůr Králové n. L. - Liberec B 2:1 (29. Machač, 70. M. Hrubý - 28. Kytka), Hlinsko - Náchod 2:1 (15. Klika, 90. + 2. Křižák - 10. vlastní Volf), Ústí n. O. - Velké Hamry 1:1 (34. Bednář - 11. Žitka), Benátky n. J. - Turnov 2:2 (63. Bodlák, 67. Macek - 28. Jíra, 84. Beníšek).