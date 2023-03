Fotbalistům Ústí nad Orlicí stačila pod Hankovým domem k diviznímu vitězství jedna povedená rána. Dvoráci naopak zůstali věrni své střelecké impotenci a v tabulce jim dál patří čtrnáctá příčka. Snížil se ale náskok na patnáctý Náchod, naopak zvýšila ztráta na třináctou Čáslav.

Souboj tradičních divizních rivalů nabídl tentokrát pouze jednu branku. Tu zachytila ve videu fotografka zápasu. | Video: Renata Jírová

Před fotbalisty Dvora Králové nad Labem stál podobně jako loni před druhou polovinou sezony jasný úkol – zachránit divizní soutěž i pro další sezonu. Na úvod jara se svěřenci trenéra Františka Šturmy vydali dvakrát na stadiony svých soupeřů, ani jednou se jim však nepodařilo bodovat. V Dobrovici prohráli 0:2 a stejným výsledkem nestačili ani na Hlinsko.

Zcela zasloužená remíza, shodli se trenéři po divizním derby Trutnova s Náchodem

Porážkou skončil i úvodní domácí duel. V souboji s Ústím nad Orlicí Dvoráci prohráli 0:1, když se o jedinou branku zápasu postaral v 55. minutě hostující Souček. Další utkání odehrají Východočeši v neděli na hřišti silných Benátek nad Jizerou.

Fortuna Divize C, 18. kolo

Dvůr Králové n. L. – Ústí n. L. 0:1 (0:0)

Když se oba soupeři potkali na podzim naposledy, bylo z toho vítězství ústecké Jiskry v poměru 2:1, přičemž o výsledku rozhodla trefa Sokola z 90. minuty. Nejtěsnějším poměrem prohráli Dvoráci také nedělní odvetu. Tentokrát přitom padla pouze jedna branka.

Domácí gólman Vladimír MatulaZdroj: Renata JírováVstřelil ji v 55. minutě ústecký kanonýr Souček, jehož v 55. minutě pas Vaška našel na zadní tyči a zakončující středopolař se prosadil šťastným koníčkem, když Matula v brance na míč nedosáhl.

V podprůměrném utkání mnoho šancí k vidění nebylo. Hosté měli ke gólu blízko jednou v první půli, jinak se ale hrálo vlastně jen mezi oběma šestnáctkami.

Domácí celek jen potvrdil, jak slabou má v celé letošní sezoně produktivitu. V osmnácti duelech dokázal nastřílet pouhopouhých 12 (!) branek, přičemž v posledních pěti duelech neskóroval ani jednou!

Fakta – branka: 55. Souček. Rozhodčí: V. Melichar. ŽK: 6:3. Diváci: 120. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Hospedales, D. Vitebský, P. Šťastný (81. O. Štědrý) – M. Hruška (71. Prokš) – Ramdeen, M. Hrubý (71. Machač), Votrubec, Allen – S Trawally (76. Mertlík). TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský – Špatenka, Hynek (83. Kozák), J. Souček (89. Češka), Vašek (75. Paata) – Sokol (75. Tichý), J. Bednář (89. Skalický).

Foto-ohlédnutí za prvoligovým duelem: Hradec si to rozdal se Spartou

Ohlasy trenérů

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Porážka v tomto utkání hodně mrzí. Byli jsme týmem, který chtěl konstruktivně rozehrávat a kombinovat, soupeř přijel pouze nakopávat míče a ‚bourat‘. Bohužel míč nám hodně skákal, hřiště bylo opravdu hodně špatně připravené. Co ale můžeme chtít, když se na něm začalo něco dělat teprve ve středu. Tohle není hřiště na divizi, ale maximálně na okresní přebor. Za tu plochu je někdo zodpovědný a bohužel taková práce není moc profesionální. Druhý poločas byl hodně o soubojích, ve kterých rozhodčí něco pustil, něco ne, od něho to také nebylo vyvedené utkání. Naší hráči odvedli maximum směrem do defenzivní činnosti, nechybělo jim nasazení, bojovnost, moc jsme chtěli uspět. Směrem dopředu jsme byli ale málo nebezpeční a v tom byl mezi oběma soupeři rozdíl. Prohráli jsme, nechali jsme soupeře lehce zakončit vítěznou akci, aniž bychom střelce dostoupili – naše chyba. Nikdo ale nemůže říci, že by kluci nechtěli. Děkuji jim za nasazení a bojovnost po celou dobu utkání, děkuji také vynikajícím divákům. Musíme zvednout hlavy, takto bojovat každý zápas a zlepšit se především v útočné fázi hry.“

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „Na těžkém jarním terénu jsme odehráli velmi dobré utkání, které jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Dobře jsme bránili, soupeř neměl střelu na branku, a dopředu jsme byli neustále nebezpeční. Vytvořili jsme si několik stoprocentních šancí, bohužel proměnit se nám podařilo jen jednu. Stále platí, že na branku se hodně nadřeme. Ale vezeme tři body z venku, což je skvělý výsledek.“

Dvorští fotbalisté proti Ústí nad Orlicí skórovat nedokázali.Zdroj: Renata Jírová