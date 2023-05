Ústecká Jiskra patří ve Fortuna Divizi C k nejlepším týmům jara, proti Náchodu ale cestu za třemi body neměla jednoduchou. Vítězný gól nakonec zaznamenala z pokutového kopu, jehož nařízení se straně poražených absolutně nelíbilo.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. FK Náchod. | Foto: Jan Pokorný

Šest utkání, pět výher a naposledy jedna vysoká porážka ve Velkých Hamrech. Fotbalisté Ústí nad Orlicí na jaře budí respekt a svými výkony a výsledky se ve Fortuna Divizi C zařadili do boje o medailové pozice. Leč zachraňující se Náchod na jejich hřiště nepřijel na výlet a po celý zápas usiloval o jakýkoliv bodový zisk.

Ke smůle hostů si domů nakonec nevezli ani jeden. A to přesto, že na půdě loni třetiligového soupeře sehráli hodnotnou partii, které chybělo jen více vstřelených branek.

Fortuna Divize C – 24. kolo

Ústí n. O. – Náchod 2:1 (2:0)

Svěřenci kouče Krejčíka šli do zápasu podpořeni dvěma výhrami v řadě a opuštěním sestupového pásma, v Ústí ale absolutně nezachytili vstup do utkání. Ve 13. minutě šli domácí do vedení poté, co se soupeř prokombinoval k tutovce Vaška, jenž před Balážem nezaváhal. Ve 24. minutě se v hostující šestnáctce skáceli k zemi hráči obou mužstev a sudí ze svého postavení viděl nedovolený zákrok na domácího útočníka. Pískala se penalta, kterou Chleboun proměnil a navýšil tak náskok svého týmu na 2:0.

Karel Krejčík: „Po zápase mi řekl pan Langer (šéf klubu Ústí n. O.): Karle, snad jsi tady nechtěl bodovat, já měl včera narozeniny. Na hřišti to vypadalo, že se oslav zúčastnil i hlavní rozhodčí zápasu. Už jsem ve třetí lize něco podobného v Ústí zažil s hradeckým B mužstvem, takže jsem byl v klidu, přece se nebudu rozčilovat.“

Po přestávce hosté vrhli více sil do útočení a odměny se dočkali po hodině hry, kdy střílený centr Havleny naše na zadní tyči Bricha, jenž pohotově snížil. Záhy běželi dva domácí borci sami v přečíslení, Baláž si ale s jasnou šancí soupeře poradil.

Na stavu 2:1 už se však do konce utkání nic nezměnilo a Náchod tak v tabulce zůstal na zisku devatenácti bodů.

Jiskra Ústí nad Orlicí vs. FK Náchod.Zdroj: Jan PokornýFakta – branky: 13. Vašek, 24. Chleboun z pen. – 60. Brich. Rozhodčí: Milner. ŽK: 3:4. Diváci: 232. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jech – Langer, Mikor, Chleboun, J. Stránský (78. Skalický) – Špatenka, J. Souček (90. Popelář), T. Hynek (78. Petrjánoš) – Vašek (65. R. Tichý), J. Bednář (90. Skalický), Sokol (46. Kozák). FK Náchod: Baláž – Světlík (53. Zámečník), L. Knap, Locker, D. Král – Jahoda (53. Simon), Brich, Jakub Petřík, Havlena – Ansorge (53. Rojšl), Rajnoch.

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Úvodní půlhodinu jsme neodehráli podle našich představ a hned z první vážnější akce jsme inkasovali. Poté odpískal sudí hodně divný pokutový kop a bylo to 2:0. Na začátku druhého poločasu jsme vystřídali tři hráče a do konce utkání se hrálo pouze na branku soupeře. Snížili jsme a pak se ukázalo, jak je pro naše mužstvo složité, hrát do zatažené obrany. Chybí nám větší kreativita, schopnost obejít hráče, zaběhnout za obranu, důrazné souboje ve vápně soupeře. Naopak jsme kazili některé jednoduché přihrávky a soupeř nás trestal brejky. Musím uznat, že i když jsme měli držení míče 70:30, domácí měli více gólových příležitostí. I toto utkání nám ukázalo, že většině našich hráčů chybí zkušenosti z divizními zápasy.“