Trutnovský lodivod Vladimír Marks prožil vydařenou sobotu. Slavil totiž 38. narozeniny, ke kterým mu jeho svěřenci přichystali možná ten nejlepší dárek. Třemi góly přehráli soupeře ze středu tabulky a jedenáctou výhrou v sezoně se přiblížili medailovým pozicím. Dobrovici přitom Trutnov na domácím hřišti porazil po čtyřech předchozích nezdarech vůbec poprvé v divizní historii.

Josef Zezula právě svou sedmou trefou v sezoně otevřel skóre zápasu mezi Trutnovem a Dobrovicí. Domácí nakonec vyhráli 3:0. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisté Trutnova si ve 23. kole Fortuna Divize C s přehledem poradili se soupeřem z Dobrovice a před vlastním publikem porazili Středočechy hladce 3:0. Po jedné brance si připsali Josef Zezula, Jakub Slavík a Michal Trávníček.

Fortuna Divize C – 23. kolo

Trutnov – Dobrovice 3:0 (1:0)

Podzimní souboj na hřišti Dobrovice rozhodl jediným gólem nejlepší střelec Trutnova Jakub Slavík a stejný hráč skóroval také v odvetě. Ve 48. minutě obdržel skvělou přihrávku od Štěpánka a před gólmanem Bartošem zachoval chladnou hlavu.

Trutnov doma proti Dobrovici

20. 5. 2007 MFK – FKD 1:3

30. 3. 2008 MFK – FKD 1:2

18. 8. 2013 MFK – FKD 1:4

12. 4. 2015 MFK – FKD 1:2p

22. 4. 2023 MFK – FKD 3:0



Také na hřišti Dobrovice Trutnov sehrál dohromady pět utkání. Dvě vyhrál (2:1 v říjnu roku 2006 a 1:0 loni na podzim), dvakrát padl výsledkem 0:4 (podzim 2007 a jaro 2014) a jednou po penaltovém rozstřelu 0:1 (podzim 2014).

V té době už Trutnov vedl 2:0. Jednu branku totiž domácí vsítili už v prvním poločase. To běžela 29. minuty, kdy míč putoval po ose Štěpánek – Slavík – Horčička až k Zezulovi, jenž otevíral skóre trefou do prázdné branky.

Domácí byli po celý zápas lepším týmem a před 150 diváky demonstrovali velmi dobrou jarní formu. Vždyť s výjimkou debaklu na půdě vedoucího Liberce (0:6) Trutnov ve druhé polovině sezony pětkrát vyhrál a ve dvou duelech si body rozdělil.

Tentokrát svěřencům kouče Markse pomohl i soupeř. V 57. minutě se bleskově vykartoval Král a přesilovku využil v 68. minutě třetím gólem Trávníček, jemuž přihrával jeden z nejlepších hráčů zápasu Štěpánek.

Fakta – branky: 29. Zezula, 48. Slavík, 68. Trávníček. Rozhodčí: Mach. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (57. P. Král). Diváci: 150. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar, Zieris, Macek, J. Turner (72. Brejcha) – Marcel Štěpánek, M. Knap, Trávníček (86. Bekr), Zezula – Horčička (61. Čechovič), Slavík (86. Landa).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK TrutnovZdroj: Jiří PetrVladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Jak jsme ze zápasu měli respekt, tak nakonec asi nepamatuji klidnější utkání v této sezoně. Pořád jsme vedli a pak ještě dohrávali proti soupeři, který hrál v deseti. Myslím si, že soupeře jsme jasně přehráli. Připravovali jsme se na to, že hraje hodně defenzivně a má šikovné kluky, kteří chodí do brejků. Pro nás to byl tak trochu jiný zápas, než když lítáme do otevřené obrany. Ale připravili jsme se na to a poradili si s tím. Dali jsme tři krásné góly a zaslouženě vyhráli.“