Trutnovští doma v extrémně důležité partii přehráli Poříčany 3:1, Náchodští z horké půdy Letohradu přivezli cenný bod za bezbrankovou remízu.

Fortuna Divize C, 20. kolo

Trutnov – Poříčany 3:1

Ačkoliv v záchranářském souboji skórovali jako první fotbalisté Poříčan, zvládl Trutnov nepříjemného soupeře přehrát výsledkem 3:1. O obratu rozhodly trefy Horčičky, Zezuly a Holubce.

Na smolné úvody poločasů odpovídal Krejčík. V závěru rozhodl kanonýr Vitebský

Fakta – branky: 33. Horčička, 40. Zezula, 71. Holubec – 27. Janda. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 2:0. Diváci: 110. Poločas: 2:1.

MFK Trutnov: Kobos – Macek, Zieris, Müller, Zezula – M. Knap – Marcel Štěpánek (74. Balcar), P. Holubec, Horčička (84. J. Turner), Brejcha (84. Jirousek) – J. Slavík (80. M. Rajnoch).

Trutnov - Poříčany 3:1Zdroj: Jiří PetrMiloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání jsme začali dobře. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Jenomže potom jsme soupeře pustili do jedné situace, kterou jsme nevyřešili, dostali gól a totálně jsme vypadli ze zápasu. Následně jsme přečkali dvě velké šance soupeře, za což patří díky brankáři Kobosovi. Pak jsme se zvedli. Byli jsme víc na míči a začali soupeře na hřišti nahánět. Zaslouženě se nám podařilo výsledek otočit, na hřišti jsme byli jen my. Jako jsme v prvním poločase od soupeře mohli dostat dvě tři branky, tak ve druhé půli jsme naopak my mohli minimálně tři čtyři góly přidat. To, co jsme zahazovali, bylo až trestuhodné, ale prostě to je fotbal, Ke zlepšení našeho výkonu ve druhém poločase pomohla i trochu ostřejší domluva v kabině. Kluci si pak opravdu na hřišti mákli a hráli dobře. Za druhý poločas jim musím poděkovat.“

Letohrad – Náchod 0:0

Bezbrankovou remízou v Letohradě sice náchodští fotbalisté přerušili třízápasovou vítěznou sérii, zároveň však prodloužili šňůru bez porážky na čtyři jarní duely.

Fakta – rozhodčí: Štefan. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (88. Kabeláč). Diváci: 100. Poločas: 0:0.

FK Náchod: Baláž – Vr. Hak, L. Knap, T. Kabeláč, J. Čejchan (63. Vančák) – M. Rojšl (79. O. Tobiška), Brich (85. M. Punar), M. Malý, Jakub Petřík (63. Melichar), Světlík (63. Ansorge) – Vencl.