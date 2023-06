V posledních dvou zápasech Náchoda nebyla k vidění ani jedna žlutá karta, fotbalisty z východních Čech ale jistě mnohem víc trápí, že v závěrečných čtyřech duelech nevstřelili jediný gól. „Jsme rádi, že je konec sezony,“ pronesl po derniéře náchodský lodivod Karel Krejčík.

Jediný gól přineslo východočeské derby mezi fotbalisty Náchoda a Chrudimí B. Vstřelil ho domácí Filip Zámečník, bohužel však do vlastní sítě. | Foto: Michal Malý

Čtyřmi zápasy v řadě bez vstřeleného gólu zakončili své působení ve Fortuna Divizi C fotbalisté Náchoda. Mizerná produktivita v sezonním finiši pouze potvrdila, kde tým nejvíc tlačila bota a kde se rozhodovalo o sestupovém osudu.

Sezonu plnou rekordů vyšperkovali Trutnovští premiérovou výhrou nad Benátkami

Fortuna Divize C – 30. kolo

Náchod – Chrudim B 0:1 (0:0)

Náchodští do utkání vstoupili nadějně, když se hned ve čtvrté minutě dostal k samostatnému úniku na gólmana Knap, svoji šanci ale v úvodní branku nepřetavil a neúspěšný byl po chvíli také Havlena. Jelikož na druhé straně ojedinělou příležitost soupeře zneškodnil Hladík, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Fotbalisté Náchoda v uplynulé sezoně prohráli výsledkem 0:1 hned devět zápasů! Čtrnáctkrát v sezoně neskórovali!

Ze druhého poločasu uběhlo necelých pět minut, když hosté využili hrubky soupeře a po nešťastné teči Zámečníka otevřeli skóre utkání. První gól jako by otevřel obrany obou protivníků, nikdo další ale již střelecký zápis nerozšířil. Na straně domácích byli blízko Ansorge s Havlenou, ve snaze o navýšení vítězství pak Chrudimským dvakrát zamezil Hladík.

Fakta – branky: 50. vlastní (Zámečník). Rozhodčí: T. Havel. Hráno bez karet. Diváci: 85. FK Náchod: J. Hladík – Světlík (63. Hanzl), Locker, Punar, J. Petřík – Ansorge, F. Zámečník, L. Knap (63. Simon), Vančák, Havlena (90. Baláž) – Rajnoch. MFK Chrudim B: J. Tlustý – Gregovský, Sedlák, Dostálek (82. Zrůst), Brychnáč (46. T. Tlustý) – Havránek, D. Holub (73. Šindelář), Mrázek (46. Žalud), M. Hruška – Novák (77. Nykodým), D. Vácha.

RMSK Cidlina sezonním králem krajských derby. Ve Dvoře vyhrál čtvrté ze šesti

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „V posledním divizním utkáním jsme se chtěli loučit výhrou, opět jsme ale předvedli podobný výkon, jako v řadě předchozích utkání, kdy jsme prohráli o jedinou branku a ještě po vlastním gólu. To vše se může stát, naším největším problémem však již dlouho je útočná fáze a následné kvalitní zakončení. Jsme rádi, že je konec sezony, protože celý rok lze charakterizovat jako velké trápení s řadou zranění a nemocí. Snad se v příštím ročníku budou tyto věci Náchodu vyhýbat.“

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Před posledním utkáním jsme věděli, že nás případná třetí výhra v řadě posune na celkové sedmé místo a za tím jsme prostě šli. V úvodu jsme přežili jedinou šanci domácích díky Jakubovi Tlustému a sami pohrdli možností jít do vedení Tomášem Dostálkem. Nicméně hra byla neurovnaná a chyběl nám takový mezičlánek hlavně směrem dopředu. O přestávce jsme reagovali střídáním a změnou rozestavení, což se ukázalo pro další vývoj jako rozhodující. Začali jsme mít šance a dali branku, když se střela Davida Váchy ‚otřela‘ o domácího hráče a skončila mimo dosah brankáře. Měli jsme několik možností vedení pojistit, ale šance Dostálka, Holuba a Váchy už zůstaly nevyužity. Myslím, že to byla skvělá tečka za skvělou nováčkovskou sezonou a pro některé z nás, jmenovitě mě a kolegu Honzu Horta tečka opravdová. Jsem na všechny opravdu pyšný za to, co jsme dokázali a všem gratuluji a děkuji. Doufám, že si postupem času už minulou sezonu ještě podrobněji zhodnotíme.”