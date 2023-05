Týden co týden Deník oslovuje Kanonýry víkendu. Dalším do party je náchodský Matěj Jahoda…

Kdo sleduje počínání čtveřice krajských reprezentantů ve Fortuna Divizi C, musí před jejím sobotním programem zbystřit. Dnes se totiž na zelených trávnících představí všechny čtyři kluby. Trutnov a Náchod ve 25. kole využijí domácího prostředí, Nový Bydžov a Dvůr Králové nad Labem míří na hřiště svých soupeřů.

Jako první do boje vyběhnou fotbalisté Nového Bydžova. Nováček soutěže se představí na půdě předposledního Brandýsa nad Labem a svěřenci trenéra Petra Průchy půjdou do zápasu v roli papírového favorita. Šest kol před koncem si Východočeši hýčkají devítibodový náskok na sestupové příčky a kdyby dnes uspěli, výrazně by se přiblížili záchraně. Utkání startuje v 10.15 a výsledek tu samozřejmě zveřejníme krátce po jeho skončení.

Z horké půdy bodový zisk nepřivezli. Bydžovští v Ústí nepohlídali dvě standardky

Od 17 hodin bude v divizní skupině C živo hned na třech místech a pokaždé u toho bude zástupce Královéhradeckého kraje. V tabulce čtvrtý Trutnov hlásí vynikající formu a ne náhodou pokukuje po medailových příčkách. Pokud na ně chtějí svěřenci kouče Vladimíra Markse opravdu myslet, potřebují zvládat především domácí zápasy. V jednom takovém hostí v sobotu do bojů o záchranu namočený Letohrad.

Na břehu Úpy se potkají dva tradiční soupeři, kteří spolu od roku 2006 sehráli 19 utkání a to dnešní bude tedy jubilejním dvacátým. Mírně navrch má ve vzájemné bilanci Letohrad, který vyhrál osm utkání, Trutnovští o jedno méně. Vyrovnají se dnes tomuto soupeři?

Horčička poslal Čáslav na dno divizní tabulky. Bojovný duel rozhodl pokutový kop

Výhody domácího prostředí bude ve stejném čase využívat také Náchod. Tým trenéra Karla Krejčíka před týdnem padl na půdě Ústí nad Orlicí a spolu s Brandýsem a Dvorem uzavírá tabulku na shodném počtu 19 nasbíraných bodů. Teď je proto potřeba vyhrát doma!

Jenže soupeř přijede velmi silný, budou jím v tabulce druhé Benátky nad Jizerou. Pokud chtějí domácí věřit v úspěch, měli by si vzít příklad ze vzájemných zápasů proti Středočechům. Zatímco totiž na jejich hřišti nikdy nevyhráli, doma ze čtyř pokusů zvítězili dvakrát, naposledy v září roku 2020 poměrem 5:2.

Trenér Krejčík po penaltě, jež v Ústí rozhodla zápas: Přece se nebudu rozčilovat

Naprosto stejně jako Náchod jsou do záchranářské šlamastiky namočení také hráči Dvora Králové nad Labem. Bylo by mnohem hůř, kdyby mužstvo vedené trenérem Zbyňkem Dujsíkem nevyhrálo poslední dva domácí duely s Turnovem a rezervou Chrudimi. Dvoráci to ale zvládli a na úspěšné výsledky se pokusí navázat na hřišti Vysokého Mýta.

Ostatně zde se jim historicky vcelku daří, vždyť z osmi výjezdů na tamní pažit se tým z města safari vracel domů s prázdnou pouze třikrát.

Takhle pálí Kali. Dvaadvacetiletý Libérijec vystřelil Dvoru úprk ze dna tabulky

Suma sumárum, všichni krajští reprezentanti mají v sobotu o co hrát. Nejtěžší úkol leží před nejvíc namočenými celky v boji o záchranu. Trutnov a Nový Bydžov mohou případnými výhrami pomoci nejen sobě, ale s ohledem na postavení svých soupeřů také rivalům z regionu Náchodu a Dvoru Králové nad Labem.