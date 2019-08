Ohlasy trenérů východočeských týmů po víkendových zápasech ve fotbalové divizi C:

Brankář Trutnova Jan Šťastný na hřišti Ostré čtyřikrát inkasoval. | Foto: Jiří Petr

Dvůr Králové - Letohrad 1:1, pen. 2:4

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Ve vyrovnaném utkání jsme na můj vkus projevili příliš malou vůli po vítězství. U hráčů mi chyběla snaha udělat něco navíc. Každý si sice plnil to svoje, ale na výhru to tentokrát stačit nemohlo. Nedostávali jsme se ani do šancí, oproti soupeři nám chyběla bojovnost a odpovědnost. Nikdo to nevzal na sebe.“