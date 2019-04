Trenéři východočeských zástupců hodnotili uplynulé kolo ve fotbalové Divizi C:

Trutnov - Přepeře 2:2, pen. 3:5

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Zaplaťpánbůh za bod, který jsme udolali silou vůle. Za to musím klukům poděkovat, že to nezabalili a hráli až do poslední minuty.“