Fotbalový brankář Pardubic odcestoval do Portugalska. Jeho novým působištěm má být Braga.

Fotbalový brankář Lukáš Horníček. | Foto: Radek Klier

Může to být výjimečný transfer. Z Pardubic rovnou do zahraničí? Ano. Zdá se, že Lukáš Horníček si k sedmnáctým narozeninám nadělí zahraniční angažmá. Český reprezentant už odcestoval do Portugalska.