Boj o postup do první ligy fotbalistům Hradce Králové nezkomplikovala jen porážka v Líšni na úvod jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ale také koronavir. Čínský virus uvrhl většinu týmu Votroků do karantény, tento víkend měli hrát derby v Chrudimi. Duel byl odložen.

Zdenko Frťala. | Foto: Deník

Hradečtí se nyní vracejí do tréninku. „Není to nic příjemného. Každý hráč má jiný průběh, po konzultaci s nimi a s doktorem se s tím učíme pracovat. Zdraví je nejdůležitější,“ uvedl kouč Zdenko Frťala, jenž si s covidem užil také své. Pár dní si v tom zle pochodil. „Ani v nejhorších představách jsem netušil, že mě to takhle zaskočí. Čtyři dny jsem nevěděl o světě, proležel jsem je ve vysokých horečkách. Pátý šestý den jsem ztratil chuť a čich, prožíval jsem zkušenosti jiných, o kterých jsem předtím jen poslouchal. Hlavně se mi ale pořád chtělo spát,“ popisoval průběh Frťala.