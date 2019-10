Běžela 88. minuta, míč propadl za hradeckou obranu a Tomáš Čelůstka se ocitl sám před gólmanem Radimem Ottmarem. Vystřelil levou nohou, ale hradecký matador vyrazil míč hlavou nad bránu.

“Myslím, že jsme byli lepším týmem, ale když nedáme takové šance… To musí být gól,” kál se po utkání Čelůstka.

Jeho možnost byla jedním ze dvou nejdůležitějších momentů celého derby. Ten první se udál ve 14. minutě. Rohový kop z pravé strany kopal hradecký tahoun Adam Vlkanova, před bránou nejvýše vyskočil kapitán Jakub Martinec a hlavou skóroval.

Nicolas Šmíd vyrazil míč jen nad sebe do břevna, od nějž se odrazil do sítě. Brankář nastoupil poprvé v sezoně od začátku duelu, protože stabilní jednička a reprezentant do jedenadvaceti let Jiří Letáček se v minulém utkání zranil. Podle slov trenéra Jiřího Krejčího by měl chybět do konce podzimní sezony.

“Nebylo to úplně herně vydařené, proto jsme byli rádi, že jsme se dostali do vedení,” glosoval nakonec vítězný gól střelec Jakub Martinec. Mladému obránci se v roli kanonýra daří slušně, v sezoně zapsal třetí zásah.

“Je to škoda, zápas rozhodla standardní situace a naše neproměněné šance,” připojil názor kouč Krejčí.

Bylo to tak. Především ve druhém poločase byli hosté, kteří přijeli do Hradce jako vedoucí mančaft druhé ligy, aktivnější. Vedle Čelůstkovy už zmiňované možnosti měli i další příležitosti.

Právě Čelůstka jednou pálil ze strany, Ottmar však vykopl míč levou nohou. Kapitán Jan Jeřábek měl zase výbornou pozici po zpětné přihrávce Pavla Černého. Ze sedmnácti metrů však namířil nad bránu. Hradečtí se urvali krátce před koncem, Vlkanova se prosadil indviduálně, ale jeho střelu zpacifikoval Šmíd.

“Takticky jsme to zvládli, i když ve druhé půli jsme měli obavy a strach o výsledek. Bylo to výborné derby s dobrým koncem pro nás,” hodnotil domácí trenér Zdenko Frťala. “Já musím naše kluky jen pochválit. Hráli dobře. Bylo to jen o tom proměnit šance,” přidal se Krejčí.

Spokojenější však byl dozajista Frťala i proto, že jeho tým stáhl odstup od rivala na pět bodů.

FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:0

Fakta - branka: 14. Martinec. Rozhodčí: Orel – Paták, Ratajová. ŽK: 35. Čech, 48. Firbacher, 63. Leibl – 26. Toml. Diváci: 1062. Poločas: 1:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Čech, Kvída, Martinec, Leibl - Jukl (78. D. Procházka), Zbrožek – M. Černý, Vlkanova (89. Soukeník), Urma - Firbacher (62. Šípek). Trenér: Frťala.

FK Pardubice: Šmíd – Prosek, Toml, Šejvl, T. Čelůstka – Jeřábek – Kohút (88. Lee), Hlavatý (88. Mužík), Solil, Zifčák (82. Sokol) – P. Černý. Trenér: Krejčí.