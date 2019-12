Každý půlrok se to opakuje. Ta otázka se vrací. Odejde Adam Vlkanova z Hradce? Zahraje se první fotbalovou ligu?

V příštích týdnech bude toto téma znovu aktuální. Uvidí se, zda vedení klubu dostane adekvátní nabídku.

Ofenzivní záložník je připraven zkusit fotbal v elitní společnosti.

Na kolik se vy sám ceníte?

Když vidím částky, které létají kolem mě, tak myslím, že bych se prodal tak za tři, čtyři miliony. Myslím, že by to odpovídalo.

Ano, za takové peníze odcházeli z Hradce například Tomáš Malinský či Jan Pázler. Ale vy máte ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 6 milionů. To znamená, že klub, který sumu zaplatí, vás získá.

Já jsem nikdy neřekl, jak vysoká částka je. Ale je vyšší… Věřím, že by se dalo dohodnout na nižší peníze, věřím, že i Hradec by to přijal. Je možné domluvit další bonusy za odehrané zápasy nebo za případný další přestup.

Máte za sebou podzim. Hradec je pátý. Jste spokojený?

Celkově si myslím, že jo. Dosáhli jsme na třicet bodů, to jsme chtěli. Chtěli jsme být nahoře, to se nám povedlo, odstupy jsou minimální. Některé výkony nebyly optimální, ale zase ten poslední na Dukle byl hodně dobrý.

V Praze jste vyhráli, Dukla je přesto před vámi. Kdo se vám zdál nejsilnější?

Myslím, že právě Dukla, u nás hrála velmi dobře a porazila nás.

Co první Pardubice?

Hrály dobře, ale oni vždycky hrají jinak s námi a s ostatními. S námi jsou až moc nahecovaní a vždycky prohrají. Proto to tak dopadlo i naposledy.

Po utkání na Dukle jste je popíchl, prý je Hradec přejede. Baví vás to?

Šťouchnu si, ale vyloženě proti nim nic nemám. Fotbal je zábava přece, proto je popíchnu. Osobně si myslím, že to celu sezonu nevydrží, neskončí první a uvidíme, jestli se vůbec dostanou do baráže.

Proč by neměly skončit do třetího místa?

Je to prostě můj takový pocit. Myslím, že nemají takový tým, aby to ustály. Mají tři zkušené hráče a už na konci podzimu se jim to trochu zadrhávalo.

Je pro vás důležité skončit před Pardubicemi?

My musíme být v prvních třech, abychom postoupili nebo aspoň hráli baráž o ligu. Když to nedopadne, tak to bude zklamání. Pro nás i fanoušky je blbý, že jsou před námi. Ale když skončíme do třetího místa a Pardubice budou před námi, tak se nedá nic dělat.

Sám se sebou jste spokojený?

Byly dobré i špatné zápasy. Po nich jsem naštvaný. Vím, co se ode mě čeká, vadí mi, když nepomůžu týmu.

Rýpete se v tom?

No, manželka mi vždycky ještě přidá: Ty jsi hrál fakt blbě. (směje se) Beru to, aspoň mi to odlehčí.