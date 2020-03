Snad půlka ligy po něm touží. Po Jablonci, Slovácku, Zlínu, uchazečíchz minulých sezon,se nyní pokoušely ofenzivní klenot získat České Budějovice, Karviná, Opava a Liberec. Nejproduktivnější hráč fotbalového Hradce Králové Adam Vlkanova však i na jaře bude oblékat černobílý dres. Šestimilionové odstupné, jaké požaduje hradecký klub, je i pro řadu prvoligových zájemců vysoké.

„Tak musím dát dvakrát tolik gólů, pak to snad někdo zaplatí,“ říká 25letý záložník. Znovu si tedy vyhrne rukávy a svými góly a nahrávkami potáhne Votroky směrem k lize. Na jaře už také v roli kapitána druholigového týmu.

Prvoligové kluby se kolem vás zase točily, vy zůstáváte dál v Hradci. Motivací to neotřáslo?

Vnímám to tak, že se chci posunout. Už jsem to říkal několikrát, že chci jít dál, ale chápu, že sport je i byznys, není to jen o mně. Vždycky se musí nejdřív dohodnout kluby a pak klub se mnou, ale k tomu jsme se nikdy nedostali. Na jedné straně je to pro mě motivace se neustále zlepšovat, na druhé člověka trochu zamrzí, že se nemůže posunout výš, protože nabídky z ligy přicházejí. S lidmi z klubů se bavím, ale sáms tím nic neudělám. Musím stále dávat góly a nahrávat na ně a pak snad už v jiných klubech nebudou o výši částky přemýšlet.

Kdo o vás tentokrát usiloval? Mluvilo se hodně o Liberci.

V zimě to byly České Budějovice, Opava, před nimi právě Liberec. Ale vše ztroskotalo na částce za přestup. Je to těžké, ale prostě musím dát dvakrát tolik gólů a pak snad už někdo ty peníze vytáhne a zaplatí je za mě.

Máte dobrý přístup v tom, že si udržujete chuť stále se zlepšovat a táhnout Hradec. A že jste na sebe přísný v osobních cílech, co se počtu gólů a nahrávek týká. Kolik jste si jich stanovil na jaro?

Přísný jsem. Před začátkem sezony jsem říkal, že bych chtěl dát deset gólů plus minimálně na dalších deset nahrát. Po podzimu jsem na sedmi brankách a deseti nahrávkách, takže kdybych se dostal na dvanáct třináct gólů a patnáct nahrávek, bylo by to dobré, ale klidně bych si vytyčil i vyšší cíl - dvojnásobný.

Byl jste jmenován kapitánem. Změní vás to nějak?

Odpovědnost na hřišti jsem na sebe bral vždycky a bylo jedno, jestli jsem kapitán či nikoliv. V kabině máme víc vůdčích osobností. Já nejsem vyloženě typ hráče, který by to hecoval a promlouval k týmu. Takovými jsou například oba gólmani Oťas (Radim Ottmar) a Víza (Patrik Vízek). Víza, i když nechytá, tak má proslovy a je vůdčí typ. Já celý tým vždycky vedl spíš na hřišti a tam bral odpovědnost na sebe a rozhodoval zápasy. Na hřišti musím ukázat, že jsem vůdčí typ a dotáhnout mužstvo tam, kam chceme.

Pojďme k týmovým ambicím. Po podzimu jste pátí, první je rival z Pardubic, na něhož ztrácíte pět bodů. Kde chcete na jaře vidět Hradec?

Pardubice bych tolik neřešil. Zaslouží si být tam, kde jsou. A jestli budou druhé nebo první, tak budou. My se díváme na sebe a naším cílem je být do třetího místa, tedy dosáhnout na baráž o ligu. A tohle všichni musíme chtít. Kdo by to nechtěl, tak nemá smysl, aby tady hrál. Když náš cíl nesplníme, tak to bude zklamání, ale každý musí vědět, že pro to udělal maximum.

I na jaře budou atraktivní východočeská derby. Náboji přidává fakt, že stěžejními hráči Pardubic a Chrudimi jsou exhradečáci Pavel Černý, respektive Jiří Janoušek. Řešíte to mezi sebou?

S Jirkou Janouškem jsem v kontaktu každý den. S Rumákem Pavlem Černým moc ne. Hecování spíš bylo s Chrudimí, s Pardubicemi nikoliv, ale zase víme, že oni jsou v zápasech s námi přemotivovaní, což je výhodou pro nás a daří se nám proti nim. Věřím, že to takhle bude pokračovat a získáme tři body, o které jejich náskok stáhneme.

Koho spolu s prvními Pardubicemi považujete za největší soupeře v boji o nejlepší trojici?

Za prvé bych ukázal na Duklu, která hraje dobrý fotbal. Sice vzadu dost otevřeně, ale jsou dobří na balónu a mají výborný střed hřiště. Dále Brno, které posílilo. Původně jsem Zbrojovku tipoval na první místo, ale teď nevím. Nakonec Pardubice ji v posledním podzimním zápase porazily. Hodně se mluvilo o Žižkovu, kam přišly peníze, ale nejsem si jistý, zda takhle rychle se dokážou dotáhnout nahoru. Moc nevěřím Jihlavě a už vůbec Ústí nad Labem.

Jaro začínáte v neděli domácím utkáním proti Líšni. Jak vnímáte nováčka soutěže?

Na podzim celý tým čerpal z euforie po postupu do druhé ligy. Hnali je i diváci. Ale měli i slabší stránku, kterou byla jejich obrana, vzadu hráli dost na riziko, jeden na jednoho. A toho musíme využít. My jsme doma, my do nich musíme šlapat a my je musíme honit. Když dáme brzy první gól, tak bychom zápas měli v klidu zvládnout.