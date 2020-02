„Jsem s ním v kontaktu od minulého léta, tehdy při odchodu z Boleslavi upřednostnil ligu v Bohemians. Teď se situace vyvinula tak, že se nám ho těsně před koncem přestupního období podařilo získat. Přál jsem si ho, myslím, že našemu mladému perspektivnímu týmu může hodně pomoct,“ řekl sportovní ředitel Jiří Sabou.

Rada má na kontě dva starty v první reprezentaci, zahrál si přípravu proti Skotsku a Švédsku.

„Kuba by měl přinést herní kvalitu a zkušenost, částečně i zklidnění. Měl by se z něj stát dispečer naší hry – ve svých předchozích působištích byl klíčovým hráčem,“ okomentoval posilu hlavní trenér Zdenko Frťala. „Bojovnost a srdce u hráčů vidíme, ale v některých situacích nám chybělo víc klidu. Ten si slibujeme od Kuby. Výborně zahrává standardní situace, je to kreativní hráč. Když přišel do Plzně Pavel Horváth, ostatní si řídil, vychoval je. I díky němu se Pilařové a Petrželové dostali tam, kam se dostali,“ dodal.