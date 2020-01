Tři zápasy, jeden střelecký úspěch.

Hradečtí fotbaloví střelci zatím během zimní přípravy mlčí.

Potvrdil to i závěrečný souboj v Tipsport lize. Votroci v něm remizovali s rezervou pražské Sparty 0:0.

V základní skupině B tak skončili třetí, uhráli dvě remízy, jednou padli. Vítězem se stal favorit, špičkový prvoligista Mladá Boleslav.

Hradečtí se s ním mohli těžko měřit, protože jim scházela zásadní fotbalová dovednost, schopnost střílet branky.

„Se Spartou B to byl hezký zápas, hrálo se v tempu,“ ohodnotil včerejší střetnutí Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly. Ale hned dodal: „Chyběly tomu góly…“

„I když šlo jen o béčko Sparty, ukázali, že jsou to talentovaní hráči,“ přidal další postřeh ofenzivní záložník Fahrudin Djurdjević. Rovněž on narazil na hradeckou potíž, na nízkou produktivitu. „Přitom já sám jsem to měl dvakrát na noze,“ upozornil. „Nevím, co říct. Snažím sev šancích moc nevymýšlet, řešit to jednoduše. Asi to musím změnit. Snad si to nechávám na soutěž,“ usmál se.

Je pravda, že do startu jara ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE bude ještě čas mnohé vylepšit. Začíná se až druhý březnový víkend.

Nyní je Hradec ve fázi, kdy se zaměřuje především na fyzickou kondici. Tuto část uzavře stejně jako minulý rok na soustředění ve Špindlerově Mlýně, kam dnes odjíždí.

„Příprava je jako vždycky. Moc hezkého tam není, i když zatím běháme víc s balonem než bez něj,“ prozradil Djurdjević.

Dozajista i on sám tuší, že v Krkonoších to bude jinak. „Bude to vyvrcholení prvního měsíce. Jde o kondiční soustředění a už ten název ukazuje, o co půjde,“ prohlásil asistent Prášil.

Ve Špindlu budou Votroci do úterý 28. ledna. Další zápas odehrají v neděli 2. února se Slaskem Wroclaw.

Hradec Králové - Sparta Praha B 0:0

Rozhodčí: Rejžek – Vlasjuk, Váňa. Diváci: 144.

FC Hradec Králové – I. poločas: Vízek – Čech, Martinec, Král – Kopečný, Soukeník, Zbrožek, Jukl, Urma (18. Leibl) – Šípek, Prekop. II. poločas: Ottmar – Zbrožek, Čech, Král – Trýzna, Jukl (60. Samko), Doležal, Soukeník (60. Kosař), Leibl – Prekop, Djurdjević. Trenér: Frťala.

AC Sparta Praha B: Kotek (61. Benada) – Burda, Piško (74. Ambler), Hušek – Gabriel, Červak (46. Sláma), Patrák (46. Traore), Flak, Horák – Dao (74. Radwan), Prokopec (46. Šnajdr). Trenér: Kotal.