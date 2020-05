Potíže s kolenem už nebylo možné přejít. Filip Firbacher, osmnáctiletý útočník fotbalového Hradce Králové, proto musel před pár dny na operaci.

Filip Firbacher. | Foto: FC Hradec Králové

„Koleno jsem začal cítit na reprezentačním srazu ve Španělsku, nejspíš to bylo z toho přechodu na přírodní trávu, po návratu do klubu se mi to zlepšilo, ale při prvním utkání s Líšní jsem špatně došlápl a koleno se mi podvrtlo,“ vzpomněl si na zatím jediný jarní duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.