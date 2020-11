Vláda povolila restart profesionálního sportu. Zásadní zpráva znamená, že se za dodržení přísných hygienických podmínek znovu mohou rozjet i profesionální fotbalové soutěže. Co na to říkají zástupci východočeských klubů?

„Věřím, že se vše dotáhne do úspěšného konce a o víkendu budeme hrát. Jsem rád, že i politici usoudili, že profesionální kluby hrají po celé Evropě. A že i u nás to profesionálním klubům a sportovcům, které to živí, taky umožní,“ uvedl Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice.

Hrát se bude bez přítomnosti diváků, kteří mohou sledovat zápasy v televizních přenosech. „Mám radost z možnosti obnovit ligu také kvůli našim fanouškům, protože budeme mít možnost udělat jim radost v této nelehké době,“ řekl Krejčí.

Prvoligový nováček by měl v sobotu nastoupit proti Opavě. Fotbalisté si na hygienická opatření a především pravidelné testování zvykli v předchozím průběhu sezony. Již ve čtvrtek následují další testy.

„Celou dobu jsme se připravovali tak, jako by se o víkendu mělo hrát, takže věříme, že pauza nebude tak velký problém. S výjimkou hygienických omezení jsme mohli trénovat pohromadě,“ doplnil kouč Krejčí.

Stejně jako první se i druhá nejvyšší soutěž rozjede o tomto víkendu, kdy se odehraje 7. kolo. Následuje reprezentační přestávka, která je určena pro dohrávky v obou soutěžích. Poté by se mělo pokračovat dalším kolem. Podzimní část by se měla dohrát 7. prosince. ,,To, že se blíží obnovení ligového programu, je podle mě logické vyústění toho, že fotbal dělá maximum, aby se hrát smělo. Byli jsme jedinou zemí v Evropě, kde se profesionální soutěže nehrály,“ konstatoval Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce. ,,Jestli jsme, nebo nejsme připravení, se ukáže na hřišti. Pauza samozřejmě znamenala velký zásah - trénovali jsme s velkými omezeními, bez možností využívat šatny, regeneraci nebo sehrát přípravný zápas. Jedním dechem ale dodávám, že jsme šťastní, že se začne hrát, a že podmínky jsou pro všechny stejné.“

Podobně reaguje statutární ředitel MFK Chrudim a člen Ligového výboru Tomáš Linhart. „Rozhodnutí hrát samozřejmě kvituji. Pro druhou ligu je to pochopitelně další zásah do financí, protože se musí testovat před každým zápasem. V ligovém výboru jsme dělali vše pro to, aby se začalo co nejdříve. Na programu je nyní 7. kolo a vypadá to tedy, že v sobotu pojedeme do Líšně. Ve čtvrtek nás čeká první testování.“