Votrokům začíná kolotoč utkání. Během dvou týdnů odehrají pět zápasů. „Zkušenost s tím už máme. Na konci minulé sezony to bylo stejné,“ říká pro klubový web obránce Jan Král.

Zastavit Kušeje a spol.

Po reprezentační pauze do Hradce dorazí Ústí nad Labem. Tým vedený Jiřím Jarošíkem, bývalým reprezentantem, nasbíral čtrnáct bodů, tedy o tři méně než Votroci. Severočeši přitom před sezonou vyhlásili, že z důvodu finančních úspor půjdou do soutěže s mladým kádrem.

„Překvapuje mě, jak hrají. Mají opravdu hodně mladých hráčů. A přitom jim to šlape. Bude to těžký zápas,“ uvedl Král.

Jednou z opor soupeře je dvacetiletý Vasil Kušej, který se do Ústí vrátil na hostování z Dynama Drážďany.

„V Německu chtějí po hráčích snahu o dokonalost, drzost a rvavost. Ničeho se nebojí, nehrají alibisticky. Vasil tam byl dlouho a hodně mu to dalo,“ prohlásil na adresu protihráče Jan Král, který si také vyzkoušel angažmá v Německu, konkrétně v Aue.

Kušeje a spol. by měla zastavit obrana, jíž je Král oporou. V sedmi zápasech Votroci obdrželi jen pět branek.

„Jde o nastavení týmu. Nyní hrajeme jako celek, jeden tým – všichni brání, všichni útočí. A také si pořád věříme, že gól nedostaneme,“ poukázal.

Sám Král má na Ústí dobré vzpomínky. V červenci rozhodl zápas 28. kola minulé sezony. V 88. minutě dal jediný gól.

„Šel jsem na hřiště na necelých dvacet minut. Úkol byl nedostat gól a snažit se nějaký dát, to se povedlo,“ řekl a upozornil: „Teď to bude ale úplně jiný zápas. My i Ústí jsme v jiné pozici. Bude to boj.“

Procházka: Překvapují mě



Zdroj: fchk.czBude to pro něj srdeční zápas. Záložník Daniel Procházka přišel do Hradce před rokem právě z Ústí nad Labem. „Strávil jsem tam nějaké roky. Těším se. Doufám, že se dostanu na hřiště,“ uvedl. Pětadvacetiletý fotbalista nečekal, že se Ústeckým bude tak dařit. „Před sezonou jsem si myslel, že kluci nebudou atakovat tak vysoké příčky. Kostra týmu zůstala, asi pět šest hráčů, zbytek byl doplněn převážně mladými,“ poukázal. Jedním z faktorů úspěchu je také kouč Jiří Jarošík, sběratel titulů ze Sparty, Chelsea či Celtiku Glasgow.„Je to bývalý skvělý fotbalista. Do týmu přenesl své zkušenosti ze světa. Je to vidět i na klukách, jsou v pohodě,“ říká Procházka a dodal: „V tabulce nás stíhají. Může to být dobrý zápas.“