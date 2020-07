Naděje ještě žije, i když je tři kola před koncem sezony pětibodová ztráta na pražskou Duklu na pohled fatální.

Co s tím? Rozkaz je jasný: Vše vyhrát a čekat. První část úlohy budou Votroci plnit v sobotu od 17 hodin hrají doma s Ústím nad Labem.

„Byli jsme si vědomi toho, že kdybychom utkání v Prostějově zvládli, budeme mít pořád dobrou naději na to, že se popereme o třetí místo. Ta je sice teď minimální, ale žije. Teď musíme myslet na Ústí a připravovat se na něj,“ nakazuje trenér Zdenko Frťala.

Odstup za Duklou však není jediným neduhem posledních dnů. Tím dalším je – samozřejmě – situace v Karviné. Kvůli ní není vůbec jisté, že třetí celek druhé ligy bude mít vůbec šanci zabojovat v baráži.

Je velmi pravděpodobné, že se v elitní soutěži nedohraje skupina o záchranu, tudíž by nikdo nepadal, baráž by byla zrušena. Ze druhé ligy by pak postoupil jeden nebo dva týmy, což se týká už jen Pardubic a Brna.

Přesto musí jít Hradečtí do duelu s Ústím bez spekulací. Pořád mají o co hrát.

„Není nejmenší důvod, abychom se o ni nervali. Sezonu jsme nezabalili, to si vůbec nepřipouštíme,“ říká rázně kouč. „Ústí tady nemá co ztratit, budou se chtít před námi vytáhnout. Musíme být připravení na to, abychom zápas zvládli bez ohledu na to, jak se bude závěr soutěže vyvíjet,“ apeluje.

Jeho tým má navíc soupeři co vracet. Na podzim na severu Čech prohrál 0:2 – a byla to jedna ze ztrát, které se podepsaly na tom, že Hradci uniká třetí místo.

„Ústí hraje kombinační fotbal založený na přípravné fázi, jsou nebezpeční v přechodu, protože mají rychlé kraje. Ve středu pole dominuje Peterka, který je distributorem finálních přihrávek. Mají zažité určité věci, kterých se drží,“ popisuje Frťala.