Mluvil pár minut po zápase, v němž Votroci ztratili první body v sezoně. V 5. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remizovali doma s Vyšehradem 0:0. Tabulku vedou dál, ambice netající Žižkov však snížil odstup na jediný bod.

„Ztráta. Na našem hřišti neporazit Vyšehrad…“ byl zklamaný brankář Patrik Vízek. „Při vší úctě k soupeři to byl zápas o jednom gólu. Ten by to zlomil a skončilo by to rozdílem třídy,“ byl si jistý středopolař Jakub Rada, nejlepší hráč Hradce.

V koncovce však mančaft selhal. Lze to přičíst skvělému gólmanovi, mírné smůle, ale samozřejmě také špatnému řešení situací. „Chybělo nám lepší vyhodnocení. Moc brzy jsme se občas zbavili míče,“ přiznal Frťala. Na mysli měl kupříkladu akci Filipa Novotného, který v první půli zbrkle přihrával a situaci zazdil.

Na druhou stranu je pochopitelné, že takový duel přijde. Hradečtí zatím soupeře (s výjimkou Chrudimi) přehrávají. I při tom se však občas stane, že převaha není plodná.

„V herním posunu vidím pokrok, to mě nabíjí optimismem. O špičku můžeme hrát,“ řekl Rada. „Cítíme sílu,“ doplnil ho Vízek.