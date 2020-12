Před zraky bývalého reprezentačního kouče Pavla Vrby hradečtí fotbalisté v rámci 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY získali na Julisce bod za remízu 1:1 s pražskou Duklou. Votroky poslal do vedení po přestávce Daniel Vašulín, vyrovnání přišlo z hlavy Jiřího Pirocha v 75. minutě.

Trenér Zdenko Frťala udělal oproti předešlému duelu s Prostějovem (0:1) dvě změny v základní sestavě. Závišku nahradil Leibl, místo Prekopa nastoupil od úvodní minuty Vašulín. Vytáhlý útočník Votroků se v první půli příliš neprosadil, jeho chvíle měla přijít až krátce po přestávce. Mnohem více byl vidět na druhé straně Fábry. Slovenský forward mohl skórovat hned třikrát! Poprvé už po třiceti vteřinách, kdy si zaběhl za obranu, ale křižnou střelou Ottmara nepřekonal. Ve druhém a třetím případě mířil těsně nad. Nutno podotknout, že šlo vskutku o gólové šance. A Hradec? Opticky měl převahu, nebezpečnější však byla rozhodně Dukla. Za zmínku stál snad jen tečovaný pokus Vlkanovy.

Votroci ale udeřili hned po změně stran. Urma prostrčil ve vápně míč na Vašulína, ten se šikovně obtočil kolem Pirocha a prostřelil Radu - 0:1. Vedení nemuselo vydržet dlouho, nebýt skvělého zákroku Ottmara, jenž v tutovce vychytal Preislera. Hradec v další fázi organizovaně bránil, Dukla si nevěděla rady. Pomohla jí až standardní situace a skvělá hlavička Pirocha čtvrt hodiny před koncem (1:1).

,,Bod bereme. Jsme za něj rádi. Domácí měli v první půli dvě stoprocentní šance, které jsme se štěstím přečkali,“ konstatoval po zápase Zdenko Frťala.

Dukla Praha - Hradec Králové 1:1

Fakta - branky: 75. Piroch – 50. Vašulín. Rozhodčí: Ardeleánu – Hock, Vodrážka. ŽK: 3:3 (Krunert, Ayong, Fišl – Urma, Mejdr, Vašulín). Hráno bez diváků. Poločas: 0:0.

FK Dukla Praha: Rada – Ayong (65. Kovernikov), Piroch, Fišl (77. Hadaščok) – Souček, Dancák, Kozma, Preisler (65. Ugwu) – Krunert (46. Kim), Fábry, Doumbia. Trenér: R. Skuhravý.

FC Hradec Králové: Ottmar – Donát, Král, Leibl – Mejdr, Kodeš, Soukeník (65. Kateřiňák), Urma (90. Novotný) – Vlkanova (79. Čech), Dvořák, Vašulín (79. Prekop). Trenér: Z. Frťala.

Výsledky a pořadí

Další zápasy 11. kola: Třinec - Chrudim 2:2, Blansko – Ústí n. L. 0:1, Jihlava – Táborsko 2:1, Líšeň – Prostějov 2:2, Varnsdorf – Vyšehrad 1:0, Vlašim – Žižkov 3:0.

Tabulka:

1. Hradec Králové 11 7 3 1 19:9 24

2. Líšeň 11 6 4 1 21:14 22

3. Ústí nad Labem 11 6 2 3 15:14 20

4. Prostějov 11 5 4 2 15:10 19

5. V. Žižkov 11 6 0 5 17:15 18

6. Vlašim 11 5 2 4 19:14 17

7. Chrudim 11 5 2 4 14:9 17

8. Varnsdorf 11 4 4 3 10:12 16

9. Dukla Praha 11 3 5 3 16:13 14

10. Jihlava 11 4 2 5 19:19 14

11. Třinec 11 4 2 5 16:19 14

12. Blansko 11 2 3 6 12:17 9

13. Táborsko 11 2 2 7 9:15 8

14. Vyšehrad 11 0 1 10 4:26 1

Ottmar se zahřál brzy, chytil velké šance



Spolu se střelcem Danielem Vašulínem byl brankář Radim Ottmar v duelu s pražskou Duklou nejvýraznější postavou Votroků. V prvním poločase musel řešit několik ošemetných situací. Tu první už po třiceti vteřinách, kdy zlikvidoval nebezpečnou střelu Fábryho. ,,Zahřál jsem se brzo. Hlavně, že jsem to chytil. Dostal jsem se tím do zápasu, což je v takové zimě pro gólmana vždycky dobré,“ povídal Ottmar. Další skvostný zákrok si schoval na 54. minutu. Tváří v tvář si na něj nepřišel Dominik Preisler. V té době Hradec vedl 1:0. ,,Mají v týmu kvalitní individuality. Používají různé šablony, jak se dostat do šance. Umí to prostrčit za obranu.“



Hradec odolával narůstajícímu tlaku až do 75. minuty, kdy se hlavou prosadil po standardní situaci Jiří Piroch. ,,Nedosáhl jsem na ni. Byla to standardka z hloubi hřiště. To bychom ubránit asi měli. Je to obrovská škoda,“ měl jasno gólman Votroků.