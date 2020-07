Ano, čekalo se, že Votroci seberou ve Vítkovicích tři body. Role jednoznačného favorita jim to velela. Ve 29. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zvítězili jasně 4:1, byli výrazně lepší.

„Jsme spokojeni s předvedenou hrou. Celý zápas jsme byli dominantní,“ pochvaloval si Ondřej Prášil, asistent kouče Zdenka Frťaly.

I převaha byla logická, Votroci patří k širší špičce druhé nejvyšší soutěže, Vítkovice jsou beznadějně přitlučeni ke dnu tabulky.

Překvapením však byla jména střelců hradeckých branek. „Každý gól, který dá někdo jiný než Vlčák, je dobrý,“ usmál se Prášil a zmínil s odstupem nejlepšího střelce týmu Adama Vlkanovu, jenž chyběl kvůli zranění.

Místo něj pálili jiní, ve třech případech pánové, kteří si na branku dost dlouho počkali.

Gól č. 1: Ve 20. minutě otevřel skóre Jakub Šípek. Bojovník přitom naposledy slavil zásah v listopadu, kdy pokořil rovněž vítkovického gólmana.

„Gól nám pomohl celkově, ale hlavně mně. Neměl jsem dobrá začátek zápasu, prvních deset minut jsem snad všechno ztratil,“ přiznal.

Od Šípkova úspěchu Hradečtí hřiště ovládli.

Gól č. 2: Ve 30. minutě skóroval jediný nespící střelec. Obránce Jan Král se trefil i minule proti Ústí nad Labem. „Zase to bylo po stnadardní situaci. Ukázalo se, že je tým v nějaké pohodě,“ glosoval asistent.

Gól č. 3: Nejdelší čekání. Jiří Kateřiňák přišel do Hradce minulou zimuz Mladé Boleslavi, kde neměl tolik prostoru. Na jaře se netrefil, od léta měsíce marodil, byl na operaci s plotýnkou.

Naposledy dal soutěžní branku v listopadu 2017 v dresu Třince…

Proto si oddychl. „Je to zadostiučinění, velká úleva. Gól je pro dědu, je to velký fanoušek. Myslel si, že už ho snad nikdy nedám,“ řekl. „Věřím, že mě to nakopne do další práce.“

Gól č. 4: Poslední úspěch zapsal ostře sledovaný mladík. Osmnáctiletý Filip Firbacher měl přitom v hradeckém dresu střeleckou pauzu od října minulého roku, kdy dal premiérovou druholigovou branku proti Vlašimi. Teď přidal druhou.

„Čekal na něj. Prožil si nějaké období, kdy nedal šance, například proti Žižkovu. Zakončil to bravurně, v tom je jeho největší síla,“ ocenil Prášil.