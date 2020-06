Vypjaté východočeské derby přineslo v rámci 20. kola F:NL v Chrudimi mnoho zajímavých momentů, mimo jiné i tři pokutové kopy. Hned dva z nich si na svá bedra vzal nejlepší střelec Hradce Králové Adam Vlkanova, po prvním úspěchu však podruhé branku Simona Zímy přestřelil. „Měli jsme to zvládnout. Po první jsem měl proměnit i penaltu druhou,“ sypal si popel na hlavu.

Hradec po Třinci remizoval i s Chrudimí, na jaře tak ze čtyř duelů vyhrál jen jednou.

Bod z bláznivého utkání je pro Hradec málo, že?

Nemůžeme být spokojeni s bodem proti Chrudimi, podobné soupeře musíme porážet. Navíc, když v zápase vedeme. Zalezli jsme a koledovali si o gól. Měli jsme duel zvládnout a odvézt si tři body.

V boji o čelo je to další citelná bodová ztráta…

Ztrácí i ostatní, ale nemůžeme se na to koukat. My jsme ztratili hned dvakrát za sebou. Dokud nebudeme vyhrávat my, nemůžeme hledět na výsledky ostatních. Každá ztráta mrzí, vedení jsme měli udržet.

Co se stalo v nastavení před druhou inkasovanou brankou?

Chtěli jsme tak moc vyhrát a zbytečně jsme se zbláznili. Díky tomu i dostali gól.

Zároveň jste ale ukázali velkou mentální sílu, když za třicet vteřin přišlo vyrovnání…

Když si za tím jdeme, tak to zlomit dokážeme. Jenže my jsme hlavně měli být aktivnější celý druhý poločas. A ne začít kloudně hrát, až když dostaneme gól na 1:2. Nezvládli jsme to.

Až do vašeho gólu byla hra mdlá a čekalo se na větší šanci…

A to my jsme chtěli v prvním poločase hrát paradoxně více než ve druhém. Tam jsme jen spoléhali jeden na druhého, zalezli jsme do bloku a prakticky jen čekali, co bude. O gól jsme si koledovali a byla jen otázka času, kdy ho dostaneme.

Celkově to byl hodně zvláštní zápas. Zažil jste už tři penalty?

Bylo to opravdu dost zvláštní utkání. Tři pokutové kopy jsem už dost dlouho nezažil, navíc tam byla celá řada sporných věcí. Jenže na to nemůžeme vůbec koukat. Prakticky nedáme gól normálně ze hry, a to je špatné. Pak logicky nemůžeme vyhrávat.