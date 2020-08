V Hradci Králové trénuje týden a hned navázal na svoje předchozí úspěšné období v černobílém dresu. Jednatřicetiletý fotbalový útočník Pavel Dvořák gólem rozhodl první přípravné utkání s prvoligovými Teplicemi. Votroci na hřišti v Roudnici nad Labem vyhráli 1:0 a zvýšili si chuť do letního drilu.

Další zápas svěřenci kouče Zdenko Frťaly sehrají ve středu, kdy se utkají s FK Přepeře.

Nováčkové zaujali

Teplice nasadily do souboje s Votroky i letní velkou posilu – Davida Heidenreicha z Atalanty Bergamo, ale jím řízená obrana už zkraje zápasu kapitulovala. Po devíti minutách odchovanec Dvořák, který v Hradci zažil i prvoligové boje, přesně zakončil přihrávku Adama Vlkanovy.

„Nejen Pavel, všichni čtyři noví kluci ukázali svůj potenciál a proč jsme o ně usilovali,“ chválil kouč Frťala nové tváře. Kromě Dvořáka i Filipa Novotného, Jana Závišku a Daniela Vašulína.

Hradečtí byli v první poločase herně lepší, navýšit vedení mohli Robert Jukl a Jakub Rada. Na straně Teplic nejvíc hrozil Pavel Moulis.

„Byl jsem až překvapený, jak nám to šlo. Bylo to dobré po všech stránkách. Jsem spokojený s celým zápasem,“ pokračoval v pozitivním tónu Zdenko Frťala.

Po změně stran se hra i kvůli četnému střídání vyrovnala. V hradeckém dresu se gólově mohl prosadit také Vašulín, leč útočník přicházející z Chrudimi neskóroval. Následně gólman Patrik Vízek uchránil svůj tým od vyrovnání při tvrdé ráně exhradečáka Daniela Trubače.

„Teplice jsou kvalitní soupeř a bylo to výborné utkání. Jsem rád, že se kluci i povzbuzovali a byli slyšet při organizaci hry,“ dodal Frťala.

Teplice - Hradec Králové 0:1

Fakta – branka: 9. P. Dvořák. Poločas: 0:1.

FK Teplice – I. poločas: Plachý – Vondrášek, Heidenreich, Mareček – Nazarov – Černý, Žitný, Trubač, Radosta – Řezníček, Moulis. II. poločas: Plachý – Nazarov, Heidenreich (65. Ljevaković), Hýbl – Kodeš – Paradin, Emmer, Trubač, Hyčka – Mareš, Kozák.

FC Hradec Králové – I. poločas: Ottmar – Donát, Čech, Král – Procházka, Rada, Jukl, Kateřiňák, Novotný – Dvořák, Vlkanova. II. poločas: Vízek – Donát, Čech, Leibl – Záviška, Jukl (70. Doležal), Soukeník, Kateřiňák (59. Samko), Prekop – Šípek, Vašulín.

Glosa Jiřího Fejgla: Buď jako "malej" Rum



Pavel Dvořák, jeden z šikovných synů hradeckého fotbalu, se vrací domů. Po pár sezonách v lize, na štacích v Jihlavě, Olomouci a Slovácku, je zpět v černobílém.



Hned první zápas ukázal, že by dlouhodobě těžce zkoušený klub mohl rozradostnit. Rozhodl duel s Teplicemi, s týmem, který netají pořádné ambice v nejvyšší soutěži. Votroci vyhráli, Dvořák dal jediný gól. Potlesk.



To je velmi dobrý příspěvek jedenatřicetiletého útočníka. Ale pozor! Od Dvořáka se bude čekat víc. Měl by se stát tmelem často nesourodého mančaftu, který ničí nevyrovnanost i závislost na jednom hráči, rozuměj Adamu Vlkanovovi.



Dvořák byl měl přijmout - a zvládnout - roli, již plní v Pardubicích jeho letitý spoluhráč Pavel Černý (po tátovi Rum, ale malý). Navrátilec na to má potřebné ingredience: výkonnost i charakter.