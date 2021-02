Chrudim jede. V přípravě neprohrála už šestkrát v řadě. Zato Hradec, který v sobotu s východočeským konkurentem z druholigové soutěže padl 2:3, zatím po vánoční pauze nepoznal slast z výhry.

Ba co víc, jeho nedobrá série se táhne už z konce podzimu. Šnůra bez oslavy má nyní celkem osm dílků: tři ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a pět v lednu a únoru.

„Máme jména v útoku, ale ta nedělají sílu. Musíme začít přemýšlet o tom, abychom i v přípravě začali vyhrávat. Není jednoduché se dostat na vítěznou vlnu,“ láteřil kouč Votroků Zdenko Frťala. „Je měsíc do začátku. Nemůžeme si říct týden před mistrákem, že to zvládneme. Potřebujeme najet na sebevědomí, které nám pomůže do startu. V Líšni to nebude nic jednoduchého,“ přidal se Daniel Vašulín.

Střelec jednoho z hradeckých gólů navíc velmi trefně připomněl, že hned v prvním utkání jara jedou Votroci, vedoucí mančaft soutěže, na hřiště druhého týmu v tabulce. „Když chceme hrát o postup, musíme proměňovat šance, které jsme proti Chrudimi zahodili,“ nakázal Vašulín.

Ano, proti mužstvu, z nějž Vašulín v létě do Hradce přišel, měli Votroci dost možností. Vedli 2:0, ve druhé půli šel sám na bránu testovaný Nigérijec Seun Egbewole, jenž netrefil bránu, přesto nakonec padli.

Nebylo to však jen jejich bohorovností v koncovce. Hosté ukázali na umělé trávě v Malšovicích, proč jsou ve druhé lize čtvrtí. Byli velmi produktivní. Dobře zachytal gólman Lukáš Mrázek.

„Každá výhra je pro naši morálku dobrá, ale myslím si, že v tomto případě šlo spíš o vítězství vůle, než kvality. Soupeř byl lepší a nebezpečnější, Hradec zahodil ve druhém poločase tři jasné příležitosti. Byli jsme to my, kdo by efektivnější,“ hodnotil kouč Jaroslav Veselý.

Druhá liga odstartuje v sobotu 6. března.

Hradec Králové - Chrudim 2:3

Fakta - branky: 5. Rada z pen., 13. Vašulín – 15. Mužík, 74. a 82. Ju. Rozhodčí: Raplík – Braun, Bednář. ŽK: Čáp (Chrudim). Poločas: 2:1.

FC Hradec Králové: Mach (46. Dunda) – Mahr (46. Kosař), Čech, Donát, Novotný (46. Leibl) – Soukeník (61. Kejř), Rada (46. Kateřiňák) – Vlkanova (46. Záviška), Dvořák (61. Samko), Prekop (46. Egbewole) – Vašulín. Trenér: Frťala.

MFK Chrudim: 1. poločas: Mrázek – Hlavsa, Kesner, Verner, Látal, Drahoš, Rybička, Sokol, Hašek, Vencl, Mužík; 2. poločas: Mrázek – Hašek (77. Kopecký), Fofana, Sokol (77. Zavřel) – Řezníček, Kesner (77. Javůrek), Čáp, Krištof, Dostálek – Ju, Nikodem. Trenér: Veselý.