Votroci i přes snahu silnému soupeři podlehli 2:5, střelecky se prosadili až po hodině hry za stavu 0:4. Nejprve snížil z penalty Pavel Dvořák, po něm se trefil Filip Novotný.

„Byla to cenná zkušenost, zahráli jsme si proti jednomu z nejlepších týmů první ligy. Po celý zápas byla Plzeň lepší, projevila zkušenost, moc nám nepůjčila balón,“ povídal po utkání hradecký záložník Dominik Soukeník, který se dostal i k zakončení, ale jeho střelu gólman chytil.

Dva vstřelené góly Plzni jsou přesto dobrou týmovou vizitkou. „Kvalitu dopředu máme. Jsme schopni si šance vytvořit a dnes se nám je podařilo proměnit,“ uvedl Soukeník.

„Zápas nám ukázal, že je před námi ještě spousta práce, byla to dobrá příprava,“ dodal.

Votrokům chybělo více odvahy



V nejtěžším zápase zimní přípravy fotbalisté Hradce Králové vyzvali Viktorii Plzeň, úřadujícího vicemistra. Votroci, ač se ve svém úvodním duelu v letošním roce snažili, na soupeře nestačili. Prohráli 2:5, když už v průběhu utkání byl stav 0:4.



„Plzeň má týden do ligy. My jsme měli před zápasem tři tréninky. Bylo to hodně vidět, byli jinde,“ uznal Ondřej Prášil, asistent hradeckého kouče Zdenko Frťaly.



Ale našla se i pozitiva.„Pro nás to byla cenná zkušenost. Když jsme byli odvážní, tak jsme hráli dobrý fotbal,“ uvedl Prášil. Hradečtí mají alespoň o čem přemýšlet.