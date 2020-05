/ROZHOVOR/ V obraně i v útoku. Z Jakuba Martince, fotbalisty Hradce Králové, je univerzální voják.

Fotbalová příprava: FC Hradec Králové - FK Náchod. | Foto: fchk.cz/ Michal Petrák

Fotbalový sprint se blíží. Už v úterý vstoupí Hradec ve Varnsdorfu do obnovené sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. A pojede to… Dva zápasy týdně, vlastně bez přestávky až do půlky července. V Česku je to neprobádaná problematika, takovou zátěž místní hráči nepoznali.