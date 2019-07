„Těšil jsem se na to, ale nedopadlo to podle mých představ,“ přiznal celkem logicky.

Proč?

V první půli jsme měli gólovou šanci… Kdybychom ji dali, tak je to úplně jiný zápas. Nic nám tam nespadlo a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.

Dukla vypadala fotbalovější, hrála podobně jako v lize. Souhlasíte s tím?

Dukla si zakládá na tom, že drží balon. Když hráli v první lize s Plzní nebo Slavií, tak se o to také snažili. Ale to můžou hrát, jak chtějí, kdybychom jim dali gól, bylo by to jiné.

Ten jste nedali. Kdy přišel zlom?

Právě jejich první brankou. Jak říkám, bylo to o prvním gólu. Do té doby, než dali gól, tak tam vyložené šance neměli. Je to škoda.

Jak jste se cítil vy osobně?

Nebylo to rozhodně ideální. Dneska jsme se chtěli obětovat týmu, abychom to dokázali uhrát za tři body. Nepovedlo se.