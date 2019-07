V pondělním zápase s Duklou stříleli devětkrát, z toho šestkrát na bránu. V prvním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Sokolově desetkrát. Polovina z těchto pokusů mířila mezi tyče. Přesto fotbalový Hradec ještě nedal v nové sezoně gól.

A proto se trápí - proto uhrál jednu remízu venku a doma proti Dukle padl 0:2.

„Dva body jsou málo. Musíme něco změnit,“ burcuje brankář Patrik Vízek. Ale co? „Musíme dát gól,“ odpoví jednoznačně. „Potřebujeme ho. Ať je hnusnej nebo krásnej, to je úplně jedno. Máme dobré hráče, dobrý tým, jen si to první dva zápasy nesedlo,“ je přesvědčen gólman.

„Až vstřelíme gól, uklidníme se,“ doplňuje střední obránce Kristián Zbrožek, posila z Varnsdorfu.

Proti Dukle Votroci šance měli. Záložník Daniel Procházka trefil břevno, poté hlavičkoval v těžké pozici, a proto zakončil nepříliš nebezpečně. Výborný pokus útočníka Erika Prekopa lapil gólman hostů. Několik závarů zůstalo nevyužito, občas chyběl kousek.

„V první půli mi jednou chyběly snad dva centimetry. Skáče to tam ve vápně, propadne to, ale k nám se to neodrazí,“ lamentoval Zbrožek.

„Občas nám chybělo štěstíčko, ale také kvalita,“ přiznal Procházka.

Je to tak, vyšší dovednosti hráčů Dukly byly znát. Zaprvé v mezihře, zadruhé v řešení možností. Střelci gólů Daniel Tetour i Lukáš Holík demonstrovali, že mají ne nadarmo poměrně slušné prvoligové zkušenosti.

„Věděli jsme že Dukla má herní tvář i kvalitu nadstandardní na druhou ligu. Chtěli jsme potrestat její slabiny, ale to bylo o využití příležitostí. Při tom jsme neměli štěstí. i když jsme si jich proti Dukle vypracovali tolik,“ hodnotil trenér Votroků Zdenko Frťala.

Zlomit střeleckou sterilitu se jeho mužstvo pokusí v na stadionu nováčka, v brněnské Líšni. „Musíme tam pro tři body,“ ví Procházka. Plán je to dobrý, nebude to však jednoduché. Líšeň v minulém kole ukázala, že nechce být ve druhé lize do počtu. A vyhrála v Chrudimi.