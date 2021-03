Pondělním televizním duelem s Jihlavou (od 14.30 vysílá ČT sport) přichází restart. Zdaří se vstup do odvet FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY?

"Řekli jsme si, že to musíme brát jakoby se nic nestalo. Hlavy musí být čisté. Nepovedený zápas v Líšni uzavřel první polovinu sezony, teď začne ta druhá. Potřebujeme se dostat na vítěznou vlnu jako na podzim," říká Erik Prekop, se šesti góly nejlepší střelec týmu.

Bude pro Jihlavu výhoda, že minulý týden absolvovala dohrávku s Ústím nad Labem?

Mírná možná ano. My jsme byli dost dlouho bez zápasu, ale zásadní roli by to hrát nemělo.

Soupeř rozhodně není v ideálním rozpoložení, ze dvou domácích utkání vytěžil jen bod s Vyšehradem…

Špatné výsledky psychiku ovlivňují. I proto toho musíme využít. Chceme ten zápas zvládnout za tři body. Snad se to povede.

Jihlava má určitě lepší tým než napovídají výsledky, že?

Trenér Křeček chce hrát fotbal. Má k tomu i vhodné typy hráčů. Jejich výsledky neodpovídají hernímu projevu. Očekávám otevřenou partii.

Pro vás by se mohlo jednat o výhodu. Neradi dobýváte…

Rozhodně se nám hraje lépe proti soupeři, který není jen zalezlý v šestnáctce a urputně brání. Hledat skuliny v obraně je pak velice obtížné. S Jihlavou si myslím, že bude k vidění atraktivní fotbal.

Vybaví se vám ještě podzimní divoký duel, kdy jste na Vysočině zvítězili 4:3?

Bylo to nahoru dolů. Vedli jsme 2:0, oni se dotáhli. Nakonec to celé rozhodl těsně před koncem Pavel Dvořák.

Tehdy jste šance poměrně proměňovali, ale v přípravě či v prvním ostrém duelu v Líšni jste měli s koncovkou problémy. Co s tím?

Víme, že nás to teď trápí. S Jihlavou to snad zlomíme.

Jak se po návratu do tréninkového procesu vůbec cítíte?

Já dobře. Uvidíme, jak to půjde v ostrém zápase.

Být v karanténě asi není nic příjemného…

Nezvyk. Všechno se vleče. Žádný těžký průběh jsem zaplať pánbůh neměl.

Co váš pes? Byl na tom hůř?

(směje se) Byl z toho špatnej. Jedná se o plemeno, které potřebuje za den naběhat několik kilometrů. Takhle mohl jenom na chvíli na dvorek.

Když jste se znovu sešli, cítil jste pozitivní energii?

Bylo to, jako když přijdete po dovolené. Začalo to zase žít. Jsme dobře naladěni.