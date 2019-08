Po remíze v Sokolově a domácí prohře s Duklou Praha potřebují zabrat. Nebude to však nic jednoduchého. „Domácí respektujeme - je to nováček, prožívají euforii, navíc jsou povzbuzeni vítězstvím v Chrudimi a dobrým výkonem i předtím doma s Varnsdorfem. Jsou tam hráči, kteří mají zkušenosti, požene je fantastická atmosféra,“ varoval hradecký kouč Zdenko Frťala.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

3. KOLO – sobota 10.15: Pardubice – Vlašim, Třinec – Jihlava, Sokolov – Brno, 17.00: Líšeň – Hradec Králové.

Neděle 10.15: Dukla Praha – V. Žižkov (ČT sport), 17.00: Varnsdorf – Chrudim.

Tým z brněnské periferie je opravdu na vlně. V prvním kole remizoval s Varnsdorfem, ve druhém vyhrál v Chrudimi. Na hřišti hradeckého regionálního rivala podal velmi dobrý výkon. „Musíme uznat sílu soupeře,“ pronesl po prohře 1:3 chrudimský záložník Jiří Janoušek, v minulých letech jedna z hlavních opor hradeckého týmu.

Přes dobrou formu Líšně potřebuje Hradec pozitivní výsledek. Začátek sezony by jinak sklouzl do nepříjemných sfér. „Půjde o to, abychom byli efektivní v šancích, jaké jsme nedokázali proměnit s Duklou,“ řekl kouč Frťala. „Nebudu neustále vymýšlet a hledat novou sestavu, k tomu sloužila příprava. První dvě kola nám jen ukázala, že příprava a soutěž je něco jiného,“ uznal.