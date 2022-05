Fotbaloví trenéři z východu Čech Václav Kotal s Michalem Šmardou povedou žižkovskou Viktorku. Jejich úkol bude jasný: vrátit ji co nejdříve zpět do druhé nejvyšší soutěže, ze které letos spadla.

Tohle spojení tu bylo už několikrát. Devětašedesátiletý Kotal si s o osmnáct let mladším Šmardou prostě rozumí. Mezi jejich nejúspěšnější společné trenérské štace patří ta v FC Hradec Králové. Fanoušci mají jistě v paměti také jejich nedávné působení v pražské Spartě.

Poté se jejich cesty rozešly. Kotal od začátku probíhající sezony vedl v divizi svůj rodný Náchod, jenže tam vydržel jen čtyři měsíce. Šmarda to zkoušel jako hlavní kouč třetiligového Chlumce nad Cidlinou, po necelých třech měsících ho však klub odvolal. Poté vypomáhal jako asistent v druholigovém Prostějově.

Viktorka chce začít psát novou kapitolu

Teď se zase sejdou na Žižkově. Viktorka obsadila v nedávno skončené sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poslední šestnácté místo a sestoupila tak do ČFL. V ní by se ovšem nechtěla nějak déle zdržovat. Naopak, tradiční klub by se rád odrazil ode dna a začal psát novou kapitolu své bohaté historie.

I proto angažoval zkušený trenérský tandem z východu Čech. „Jsem moc rád, že všechno klaplo a domluvili jsme se. Věřím, že jsme tím fanouškům vyslali jasný vzkaz, že naším společným cílem je postup do F:NL,“ uvedl spolumajitel pražského klubu Milan Richter.

„Všichni musíme spolupracovat. Hráči, realizační tým i vedení. Spolu musíme dostat Žižkov tam, kam patří, což je minimálně do druhé ligy,“ má jasno Kotal.

Jak si nakonec rozdělí funkce?

Spekuluje se, že by první žižkovský tým vedl Šmarda, jenž za Viktorku kdysi i hrával, a Kotal by na vše měl dohlížet z pozice jakéhosi sportovního ředitele. Jak si spolu rozdělí funkce, to by se mělo ukázat v nejbližší době.

Ať už by to takhle či jinak, tihle dva pánové mají zase pozvednout skomírající Viktorii Žižkov. Podaří se jim to?