Neděle: Hořice vs. Sigiteam (16.00).

Sobota: turnaj starších přípravek (9.00), turnaj mladších žáků (13.00), Hořice vs. Vrchlabí (krajský přebor mužů).

Do Hořic zavítají bývalé fotbalové hvězdy. | Foto: oddíl

Fotbalový klub TJ Jiskra Hořice chystá o víkendu lákavé fotbalové menu. Jeho vrcholem bude nedělní exhibice Sigiteamu od 16 hodin v rámci otevření nového fotbalového areálu a oslav 111 let od založení oddílu.

