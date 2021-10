Hostům nebylo nic platné, že šli v 8. minutě do vedení. Pak Chlumečtí spustili ostropalbu, která se v poločase zastavila na čísle 4 a po změně stran pokračovala dalšími pěti přesnými zásahy. Na všech devět gólů stačila domácím hráčům hodina hry, když se prosazovali v rozmezí 20. a 79. minuty.

To neděle už podobně nevybočovala ze zaběhnutých pořádků, neboť byla o poznání červenější.

První víkendový den se napříč všemi krajskými soutěžemi odehrálo dohromady osmnáct zápasů. Zajímavostí bylo, že moc nechybělo k tomu, aby se všechno obešlo bez jediné červené karty. Ta přece jen padla, i to je však velmi dobrá vizitka. Vysloužil si ji Filip Janda z Lípy nad Orlicí (za dvě žluté) v domácím utkání I. B třídy skupiny B s Kosičkami, které skončilo vysokým vítězstvím hostujícího celku v poměru 1:5.

To už ovšem neplatí, neboť nepoliské mužstvo v sobotu urvalo premiérové dva body, na jedenáctý pokus, když po domácí remíze s Lokomotivou Hradec Králové (1:1) vyhrálo penaltový rozstřel (3:2).

Podzimní část se pomalu blíží do svého finiše a fotbalisté Nepolis už hodně netrpělivě vyhlíželi první bodový zisk. Doposud sbírali v I. A třídě pouze porážky, které byly převážně vysoké, o čemž vypovídalo celkové skóre (8:56). Před víkendovým jedenáctým kolem byl Nepál jediným týmem ze všech krajských soutěží, který měl v kolonce bodů nulu.

