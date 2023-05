Dvě postupová místa, avšak tři konkurenti, kteří o ně stojí. AM Gnol I. A třída mužů v závěru jarní části sezony slibuje žhavé drama. O první dvě příčky znamenající přesun do krajského přeboru bojují SK Česká Skalice, SK Lázně Bělohrad a nováček TJ Sokol Železnice.

Bodové rozdíly mezi nimi jsou minimální a v posledních čtyřech kolech mohou rozhodovat detaily. Například, kterého z mužstev se bude držet střelecká forma. Ta pak samozřejmě závisí na umění hráčů, na něž se v tomto ohledu spoléhá. V Železnici mají střílení gólů za úkol Honzové Míka a Kypr (oba 21 branek), v Lázních Bělohrad je TOP kanonýrem Tomáš Nezbeda (16) a v České Skalici je střeleckým tahounem devatenáctigólový Martin Diviš (31).

Právě on o víkendu dvěma trefami rozhodl o vítězství svého mužstva na hřišti Třebechovic pod Orebem (2:0) a coby Kanonýr deníku zkusil mimo jiné odhadnout, jak bude finiš I. A třídy na Královéhradecku vypadat.

Martine, v sobotu jste se pořádně zapotili na hřišti Třebechovic. Jak těžký tam byl pro vás zápas, ze kterého jste nutně potřebovali tři body?

Už před utkáním jsme věděli, že nás tam nečeká nic lehkého. Očekávali jsme, že budeme hrát hodně po krajích a dostávat co nejvíce míčů do vápna, protože velikost dobře připraveného hřiště nám měla být výhodou. Jenže domácí hráči nás v prvním poločase prakticky k ničemu nepustili.

O vítězství nakonec rozhodly až vaše dva góly v závěrečné půlhodině. Proč jste na ně tentokrát čekali tak dlouho?

Po celý první poločas jsme kombinovali jen na vlastní polovině a chyběla nám finální fáze, kterou jsme ve druhém poločase zlepšili a vstřelili dva góly. Pár šancí se ještě dalo využít, ale za výsledek 2:0 musíme být rádi.

Jak byste obě trefy popsal a kdo vám na ně přihrával?

Obě si byly dost podobné. Propadlý centr do vápna a míč si mě vždy tak nějak našel. Pak už bylo jen na mně, jestli ho dostanu do kasy. Naštěstí mi to tam konečně zase padlo.

Nejlepší střelci I. A třídy

25 David Novák (Kunčice)

21 Jan Míka (Železnice)

21 Jan Kypr (Železnice)

21 Martin Šmíd (Nový HK)

19 Martin Diviš (Česká Skalice)

19 Tomáš Česák (Kunčice)



Na svém kontě máte nyní 19 branek, tým na vás v útoku hodně spoléhá.

Úplně nevím, jestli na mě kluci spoléhají, oni by spíš byli radši, kdybych víc bránil (směje se). Jenže to bránění mi moc nejde a tak jim to vždycky připomínám.

K vítězství v soutěži máte blízko, stejně tak jako daleko. Co říkáte na obrovskou vyrovnanost vedoucího tria? V čem je síla konkurentů?

Přesně tak, uvidíme až na konci, jak to všechno dopadne. Určitě to bude zajímavé do posledního kola. Lázně Bělohrad i Železnice mají dobře poskládané týmy, avšak oproti nám hrají více fyzický fotbal. Líbila se mi i jejich fanouškovská základna, která je velmi početná, podobná té naší.

Vy jste v květnu oba rivaly porazili, přesto ne a ne jim v tabulce odskočit. Není to trochu náročné na psychiku? Máte v tomto ohledu odolný a zkušený kádr?

Jak říkáte, oba jsme porazili, v sezoně dokonce dvakrát. Pro tyhle zápasy to hrajeme, přijde hodně lidí, je o co hrát, mně osobně to vždycky namotivuje o trochu víc. Každopádně nehrajeme Ligu mistrů, jednou se vyhraje, jednou prohraje. Po zápase to probereme s klukama na „malinovce“ a další týden hrajeme zase. Neděláme z toho vědu.

Vrcholící boj o postup do krajského přeboru

28. kolo: Česká Skalice - Trutnov B, Kunčice - Lázně Bělohrad, Sobotka - Železnice.

29. kolo: Nové Město n. M. - Česká Skalice, Lázně Bělohrad - Sobotka, Železnice - Náchod B.

30. kolo: Česká Skalice - Třebeš B, Náchod B - Lázně Bělohrad, Stěžery - Železnice.

16. kolo: Lokomoiva Hradec Králové - Česká Skalice, Lázně Bělohrad - Železnice.

V závěrečných kolech vás čekají Trutnov B, Nové Město nad Metují, Třebeš B a hradecká Lokomotiva. Který z těchto soupeřů nahání největší strach?

Každý zápas začíná stavem 0:0. Tabulkově by měl být nejsilnější soupeřem asi Trutnov B, ale třeba takové derby s Nováčem nikdy nemá favorita. Pojedeme to tam zlomit a udělat další krok k postupu.

Mimochodem oba vaši pronásledovatelé se utkají o posledním hracím víkendu. Kdo si podle vás zaslouží postup z I. A třídy více?

Ten, kdo bude mít více bodů, to je jednoduché (usmívá se). Ale osobně bych to více přál Lázním Bělohrad.

Lačníte po postupu do krajského přeboru. Sledujete dění v této soutěži už nyní? Jak podle vás dopadne boj o titul přeborníka, v němž Solnice čtyři kola před koncem drží čtyřbodový náskok na hradeckou Slavii?

V krajském poháru jsme vypadli právě s hradeckou Slavií, která měla velkou kvalitu a přál bych jí postup do divize. Ale Solnice si to nejspíš pohlídá. Oba celky hrají zaslouženě o první místo, na druhé straně by mě mrzel sestup Červeného Kostelce, tak snad k ničemu takovému nedojde.