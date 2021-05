Fotbalisté v Královéhradeckém kraji už znají soupeře, s nimiž si zahrají na konci jara připravovaný Pohár AGRO CS. Ten krajský fotbalový svaz pořádá ve čtyřech kategoriích. Vedle dospělých se do turnajového systému mohli hlásit také starší a mladší dorostenci plus starší žáci.

Uzávěrky přihlášek měl sekretariát KFS stanoven na pondělní půlnoc a nyní už je znám počet přihlášených i kompletní rozlosování. Hrát by se přitom mohlo začít o víkendu 29. - 30. května.

Do poháru mužů se přihlásilo celkem 37 mužstev, které sekretář svazu Ladislav Brož umě rozhodil do sedmi skupin. Nejen, že byla snaha dát do jednotlivých skupin týmy dle regionů, zároveň šlo o to, aby k sobě účastníci měli blízko i co do kvality mistrovské soutěže, ve které působí. Podobně jako loni se bude hrát i TOP skupina, v níž mají hrát prim třetiligový Chlumec či divizní trio Náchod, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Doplnil je ještě přední celek krajského přeboru z Nového Bydžova.

Rozdělení do skupin – skupina A TOP: RMSK Cidlina A, Chlumec n. C. A, Náchod, Trutnov, Dvůr Králové n. L. A. Skupina B: Třebeš A, Vysoká n. L., Lokomotiva HK, Třebechovice, Chlumec n. C. B. Skupina C: Slavia HK A, Olympia HK, Roudnice, Kunčice, Nový HK. Skupina D: Slavia HK B, Třebeš B, Předměřice, Skřivany, RMSK Cidlina B, Třebeš U19. Skupina E: Červený Kostelec, Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov B, Broumov, Velké Poříčí. Skupina F: Rychnov n. Kn., Solnice, Dobruška, Náchod B, Nové Město. Skupina G: Kocbeře, Dvůr Králové n. L. B, Studenec, Jilemnice, Trutnov U19.

Možnost účasti v Poháru AGRO CS využila k potěše svazových funkcionářů také řada mládežnických oddílů. V kategorii staršího dorostu se přihlásilo patnáct mužstev, čtyři spolu budou soupeřit mezi mladšími dorostenci a šestnáct celků si zahraje v kategorii starších žáků.

Starší dorost – skupina A: Černilov, Pardubičky, Třebechovice, Dobruška/Opočno, Česká Skalice. Skupina B: Broumov, Náchod U17, Velké Poříčí, Červený Kostelec/Velká Jesenice, Solnice. Skupina C: Dohalice/Hořice, Dvůr Králové n. L., Slavia HK, Roudnice/Kunčice, Nový HK.

Mladší dorost: Slavia HK, Rychnov n. Kn., Jaroměř/Velichovky, Nové Město.

Starší žáci – skupina A TOP: FC Hradec Králové, RMSK Cidlina, Náchod, Trutnov. Skupina B: Lánov, Hořice v P., Miletína/Javorka, Jičín, Dvůr Králové n. L., Nový HK. Skupina C: Jaroměř, Červený Kostelec, Broumov, Nové Město, Týniště n. O., Slavia HK.