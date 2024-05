Českoskalický Tipelt rozhodl proti Dvoru. Fandí Bohemce a rád chodí po horách

Obral o body Polici, Solnici či Náchod. Naposledy zase exdivizní Dvůr Králové nad Labem. Nováček z České Skalice nepřestává na jaře udivovat. Velkou zásluhu na tom má trenér Petr Liška. I díky němu se zpátky do města u Rozkoše vrátil Matěj Tipelt. A byl to právě on, kdo vítěznou brankou zařídil tři body proti Dvoru. Skaličtí zvítězili 2:0 a v tabulce krajského přeboru mají už 29 bodů.

Matěj Tipelt vpravo. | Foto: Michal Malý

Tipelt poprvé do nejvyšší krajské soutěže nakoukl v Červeném Kostelci, kde úspěšně působil čtyři sezony. Teď je však zpátky doma, navíc v týmu má roli, která mu vyhovuje. V rozhovoru deníku se čtyřiadvacetiletý fotbalista rozpovídal o zajímavých věcech. Matěji, o víkendu jste přehráli Dvůr Králové 2:0, jak jste zápas viděl?

Neřekl bych, že jsme Dvůr nějak přehrávali, v prvním poločase hodně drželi balón a my je díky velmi dobré defenzivní činnosti nepustili do žádné velké šance. Ve druhém poločase nám hodně pomohlo zbytečné vyloučení hostujícího stopera, po červené kartě jsme začali pomalu přebírat hru a dokázali vstřelit dva góly a zvítězit. Asi hodně důležité body vzhledem k vyrovnanosti tabulky a případným záchranářským starostem?

Určitě velmi důležité tři body, po zisku nečekaných bodů z Police a Solnice, za které jsme byli velmi rádi, nás tyhle tři body dostaly do klidu. V 76. minutě jste dal nakonec vítěznou branku, můžete ji popsat?

Chtěl bych vyzdvihnout parádní centr od Martina Diviše, který mě našel úplně volného a já jsem jen nastavil hlavu a nějak to tam zapadlo. Za gól jsem samozřejmě rád, ještě když pomůže týmů k zisku bodů a jako bonus je před domácím publikem. Před jarem nějací hráči odešli, ale vy už jste nasbírali 13 bodů. Kde vidíte hlavní přednosti současného kádru?

Naší největší přednosti je asi defenzivní činnost, ze které pak vyrážíme do nebezpečných brejků. Jaké jsou v České Skalici cíle pro zbytek sezony?

Vyhrávat a postupovat tabulkou výš a výš. Pojďme k vám. Vy jste v minulosti působil i čtyři roky v Červeném Kostelci, jak na to vzpomínáte a proč jste se rozhodl pro návrat?

V první řadě bych chtěl Kostelci poděkovat, že mi dali možnost poprvé si zahrát krajský přebor, nasbíral jsem tam plno zkušeností a zahrál si se skvělými hráči. Důvod, proč jsem se rozhodl odejít z Červeného Kostelce byl hlavně kvůli postu v sestavě. V Kostelci jsem hrál hrotového útočníka, což mi úplně nesedlo. Ve Skalici mi trenér dal šanci hrát defenzivního záložníka, což si myslím, že je nejlepší post pro můj styl fotbalu a jsem pro tým víc platný. Další důvod byl náš trenér Petr Liška, pod kterým jsem začínal hrát dospělý fotbal v Kostelci, takže když mě oslovil, měl jsem hned jasno. Matěj Tipelt (ve žlutomodrém dresu)Zdroj: Michal Malý Jste pořád velmi mladý hráč, jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Můj sen je si zkusit divizi, tak snad se to jednou povede s Českou Skalicí. (směje se) Jaká je vaše role na hřišti?

Mojí silnou stránkou jsou osobní a hlavičkové souboje a důraznost. Snažím se trenéra přesvědčit, že jsem tvořivý hráč, ale nějak se mi to nedaří. (smích) Fandíte Spartě, nebo Slavii?

Co se týče pražských fotbalových klubů, tak jsem už od mala věrný Bohemians 1905. Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás baví?

Pracuji ve firmě Agro cs, kde jsem spokojen a mohu stíhat jak tréninky, tak zápasy. Mojí největší zálibou ve volném čase je turistika po horách.

