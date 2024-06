„Tím, že nemusel chodit do práce, tak se mohl naplno věnovat fotbalu. Ráno chodil do posilovny a za celý rok v Polici nevynechal jediný trénink. Do kabiny zapadl snadno. Už od začátku jsme věděli, že si můžeme vzájemně pomoci a to se nakonec povedlo. Měl rád český humor, české holky, ale naše jídlo ani pivo ho nenadchlo. Když si chtěl udělat radost, tak dal si kolu a k tomu nudle nebo pizzu. Celá kabina mu přeje, aby se prosadil a udělal reklamu polickému fotbalu ve vyšší soutěži.“

Druholigový Varnsdorf se stává novou adresou osmadvacetiletého útočníka z Ohia Damaniho Camary. Prosadí se borec v celostátní soutěži?Zdroj: archiv Deníku

Matějka ale nebyl jediným, koho se Deníku podařilo oslovit. Své si ke svému svěřenci řekl i trenér Libor Vacho:

„Na hřišti doslova ‚zabiják‘, což bylo jasné už od prvního tréninku. Uměl dát gól doslova z každé pozice. V kabině už byl ale tišší, naslouchal pokynům, ale jak si pustil reprák se svojí hudbou, hned o něm každý věděl (úsměv). Co se mu u nás nejvíce líbilo, ale pivo ho nijak nezaujalo.“

Podívejte se, komu Camara střílel branky Fantastická střelecká bilance Damaniho Camary neušla hledáčku druholigového Varnsdorfu a tak si připomeňme, komu že osmadvacetiletý borec v sezoně Votrok Krajského přeboru branky sázel. Na podzim zaznamenal dvacet tref, na jaře o jednu více. Pokaždé stihl tři hattricky, dohromady tedy šest! Rekordním zápasem byl jarní střet s Jičínem. Zatímco v první polovině sezony tomuto soupeři nasázel góly tři, v odvetě dokonce čtyři. Jen v šesti duelech sezony se stalo, že by Damani neskóroval. Nenašel se však žádný z patnácti soupeřů, jehož obranu by během sezony alespoň jednou nepřekonal. A to přitom na startu ročníku proti Rychnovu nad Kněžnou a Červenému Kostelci nehrál. Hattrick Camara vstřelil na podzim proti České Skalici, Libčanům, na jaře proti Třebši, Týništi nad Orlicí a hned dvakrát v sezoně Jičínu (3+4). Bilance proti jednotlivým soupeřům – 7 branek: Jičín. 4 branky: Třebeš, Týniště nad Orlicí. 3 branky: Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Chlumec nad Cidlinou B, Lázně Bělohrad, Česká Skalice, Libčany. 2 branky: Jaroměř, Dobruška. 1 branka: Rychnov nad Kněžnou, Červený Kostelec, Solnice, Náchod.

Kamarádi z jedné kabiny pochopitelně měli pro svého kamaráda pouze slova chvály. Jak ale okomentoval Damani Camaru jeden ze soupeřů, v tomto případě elitní obránce Dvora Králové nad Labem Tomáš Picha?

„Pro obránce je velice nepříjemný, protože je hodně stabilní v soubojích, má silné nohy a těžko se předskakuje. Když jsme hráli v Polici, viseli jsme na něm se spoluhráčem Davidem Vitebským dva a stejně jsme ho neodstavili od míče. K tomu má ještě výbornou kopací techniku i výběr místa.“

Jak vidno Damani Camara by se ani ve vyšší soutěži nemusel ztratit. Votrok Krajský přebor v Královéhradeckém kraji svými výkony rozhodně přerostl.

VZPOMÍNKA NA TELEVIZNÍ DERBY POLICE S NÁCHODEM: