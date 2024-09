Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje zná sedm čtvrtfinalistů, kteří se v jarní části sezony popasují o účast v semifinále. Mezi vyvolené se probojovali i dva účastníci krajské soutěže I. A třídy. Lázně Bělohrad nečekaně vyřadily Železnici a Kostelec nad Orlicí hladce přehrál soka z České Skalice. Hned o dvou postupujících rozhodovaly penaltové rozstřely.

Náchod postup kontroloval. Střídající Rojšl jej pečetil hattrickem arrow_left arrow_right info Zdroj: Michal Malý 1/44 Fotbalisté Náchoda s velkým přehledem postoupili do čtvrtfinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje, když v Černilově vyhráli vysoko 6:0

Pro jarní pokračování krajské pohárové soutěže není známa jen sedmička čtvrtfinalistů, ale rovnou také tři dvojice, které se o semifinále utkají. Lázně Bělohrad přivítají zeměpisně blízkého soupeře ze Dvora Králové nad Labem, do Kostelce nad Orlicí dorazí soupeř z Vysoké nad Labem a fotbalisty Jaroměře čekají Libčany, přičemž o tom, kdo bude tento duel hostit, teprve rozhodne Královéhradecký KFS.

Náchod si na svého soupeře bude muset ještě počkat. Závěrečný osmifinálový duel mezi hradeckou Lokomotivou a Solnicí se bude hrát až příští středu 2. října od 16.30.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in logo FK NáchodNejsuverénnějším způsobem si postup do čtvrtfinále zajistil právě celek Náchoda, který na hřišti Černilova vyhrál vysoko 6:0. První půle ještě tak jasně nevyzněla, jedinou branku vstřelil v 9. minutě Váňa. Stejný hráč se prosadil ještě v 59. minutě a tím nadobro sebral domácím vítr z plachet. Záhy se prosadil Kudláček, konečnou podobu dal výsledku hattrick střídajícího Rojšla.

„S Náchodem to dnes byla skvělá kondiční příprava. Soupeř rychle kombinoval a prostě nás přehrál. Nám se dařilo hrát v bloku a dobře se posouvat. V rozmezí od 59. do 69. minuty náš tým vypadl z role a to rozhodlo zápas. Pro nás skvělá příprava se silným soupeřem,“ hodnotil duel trenér poražených Jaroslav Kosina.

Bez větších problémů si na hřišti Kopidlna poradil celek Libčan, který dvakrát udeřil před přestávkou (42. Parák, 44. Uchechukwu) a v 67. pak z penalty přidal pojistku Buriánek.

Dalším účastníkem krajského přeboru, který za svým soupeřem mířil za týmem z nižší soutěže, byli fotbalisté České Skalice. Ti ale svoji roli v Kostelci nad Orlicí nezvládli. Domácí potvrdili, že se jim na výše postavené celky daří a rivala poslali domů s výpraskem 4:0. Střelecky zápas otevřeli Cvejn se Štanglicou, v závěru se dvakrát prosadil špílmachr Vítězslav Hrubý.

S pohárovou soutěží se rozloučil také nováček krajského přeboru Železnice. Na trávníku Lázní Bělohrad vyhráli domácí první poločas 2:1 (6. Hrnčíř, 26. Janák – 18. Nydrle) a stejný výsledek vydržel až do závěrečného hvizdu rozhodčího Buchty.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in logo SK Lázně Bělohrad„O našem vyřazení rozhodla první půle, kdy jsme zkoušeli a experimentovali. Musím říci, že Bělohradští udělali strašně dobře posunutím mladých hráčů včetně dorostenců do kategorie mužů, je to znát na řadě atributů. Proto také hostitelé vyhráli. Převaha ve druhé části nám už vyrovnání nepřinesla, mně osobně řekla, kudy cesta může vést a kudy již těžko. Domácím gratuluji, za svůj přístup si postup zasloužili,“ zhodnotil utkání sympaticky kouč poražených Vladimír Blažej.

Dva účastníci elitní krajské soutěže se potkali v Dobrušce, kde dominoval soupeř z Vysoké nad Labem. Hartman, Homolka a Velinský mu vystříleli tříbrankový náskok, v závěru čestným úspěchem odpověděl Krahulec.

„Dnes jsme do jednoho ze dvou raftů hodili jen mladé nezkušené mužstvo a i když občas sahalo po záchranných vestách, tak se úplně neutopilo. A to je pro nás nadějné,“ zhodnotil duel stroze, avšak výstižně domácí lodivod Milan Petřík.

Poslední dva souboje rozhodovaly až penaltové rozstřely. V Jaroměři šli domácí proti Třebši do vedení už ve 2. minutě trefou Bajera, za dalších devět minut ale srovnal Schober a stav 1:1 vydržel do poslední minuty. V penaltách odstartovali mnohem lépe hosté, postup ale nakonec slavil domácí tým.

close info Zdroj: FK Jaroměř zoom_in Třebeš v penaltovém rozstřelu promarnila tři 'mečboly'. Oleh Prochyra rozhodující závěrečnou střelu Jana Sobotky vystihl a vyrazil před sebe.

„Lepší vstup do zápasu jsme si nemohli přát, skórovali jsme hned z první střely na branku. Hosté praktikovali vysoký presink, se kterým jsme se jen obtížně vyrovnávali. Nejlepší herní pasáž jsme měli od 30. minuty do konce první půle, kdy jsme utkání mohli výsledkově rozhodnout. V penaltovém rozstřelu jsme byli na pokraji vyřazení, ale hostující exekutoři nás poslali do jarních pohárových kol,“ hodnotil atraktivní partii kouč vítězů Miloš Exnar.

Osmifinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje: Černilov – Náchod 0:6 (0:1), Dobruška – Vysoká nad Labem 1:3 (0:2), Jaroměř – Třebeš 1:1 (1:1), penalty 4:3, Kostelec nad Orlicí – Česká Skalice 4:0 (1:0), Lázně Bělohrad – Železnice 2:1 (2:1), Kopidlno – Libčany 0:3 (0:2), Vrchlabí – Dvůr Králové nad Labem 1:1 (1:0), penalty 2:3. Utkání Lokomotiva Hradec Králové – Solnice se hraje ve středu 2. října od 16.30.

Stejným výsledkem 1:1 skončilo i podkrkonošské derby Vrchlabí a Dvora Králové nad Labem. Domácí účastník I. A třídy favorita zaskočil dobře odehraným prvním poločasem a trefou Mlejnka. Soupeř srovnal až v 83. minutě Bednářem a v penaltovém rozstřelu byl šťastnější, když gólman Matula soupeři lapil čtyři (!) pokutové kopy a v sedmé sérii o postupujícím rozhodl Patrik Šťastný.