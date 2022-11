Musím přiznat, že jsme očekávali vyrovnané, bojovné utkání. Vstoupili jsme však do něj mnohem aktivněji a důrazněji než náš soupeř. Odměnou nám bylo právě zmíněných devět branek do sítě soupeře.

Nasvědčovalo něco už před zápasem, že by to mohl být stěžerský den? Mohl vás třeba naladit zájezd do Anglie?

Týmový zájezd na zápas Ligy mistrů Chelsea – Dinamo Záhřeb jistě velmi pomohl. Byl to krásný zážitek, jenž ještě více stmelil již tak skvělou partu, kterou ve Stěžerách máme. Po utkání navíc proběhla sokolská posvícenská zábava, kde jsme chtěli oslavit výhru s Lokádou a to se také podařilo.

Jak jste si vůbec užili návštěvu ostrovních stadionů, fotbal na nejvyšší úrovni a setkání s Petrem Čechem?

Ještě před zápasem jsme navštívili stadion Fulhamu, poté jsme již směřovali na Stamford Bridge. Oba stadiony byly skvělé, nejvíc na mě ale zapůsobila kvalita trávníku, to bylo něco neskutečného. Seděli jsme hned vedle kotle hostí z Dinama, takže o dobrou atmosféru během utkání bylo také postaráno. Petr Čech na mě působil velice uvolněně a lidsky, během asi hodinové diskuze jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa anglického fotbalu.

Stěžerský záložník Jáchym Tuček (v tmavém)Zdroj: Lubomír DouděraZpět k utkání s hradeckou Lokomotivou, v němž jste mimo jiné vstřelil čtyři branky. Je to mezi dospělými osobní rekord?

Je to tak. Tolik gólů v jednom duelu jsem dal naposledy snad v žácích.

Tehdy jste býval podobně produktivní?

V žákovských kategoriích jsem skóroval poměrně pravidelně. Poté ale následoval přesun do středu hřiště a zadních řad, odkud jsem se už tolik neprosazoval.

V derby jste nastoupil na postu krajního záložníka. Jak jste se trefoval?

Každý gól byl úplně jiný. První padl po rohu, kdy jsem dokázal skórovat ve skluzu. Poté se mi podařilo vsítit branku se štěstím, když můj přímý kop tečoval jeden z hráčů ve zdi. Hattrick jsem stihl ještě do poločasu, kdy mě skvělou průnikovkou vyzval Kajda Vácha a já už jen zakončil podél brankáře. Poslední trefa padla, když na mě až na zadní tyč propadl skvělý centr z levé strany, stačilo už jen uklidit míč k tyčce.

Blíží se rozlučka po podzimu, takže pokladník měl asi radost. Kolik vás bude gólový čtverák stát do týmové kasy?

Určitě jsem si zavařil. Myslím, že mi to spoluhráči na rozlučce patřičně připomenou.

Vaše mužstvo je nyní coby nováček na sedmém místě tabulky. Panuje spokojenost s dosavadním průběhem sezony?

Naším cílem bylo hrát klidný střed tabulky, takže jsme naprosto spokojení. Musíme se však mít na pozoru, vzhledem k tomu, jak je letošní I. A třída vyrovnaná.

Stěžerský záložník Jáchym Tuček (s míčem)Zdroj: archiv hráčePoslední podzimní duel odehrajete na půdě vedoucí Železnice. Je šance tam bodovat?

Šance bodovat určitě je. Jak jsem již říkal, soutěž je letos neskutečně vyrovnaná, každý může porazit každého. Vzhledem k postavení v tabulce navíc do Železnice nepojedeme pod žádným tlakem, to by mohlo hrát v náš prospěch.

Dva roky po sobě jste slavili postup – z okresu až do I. A třídy. Zažívají Stěžery fotbalový boom?

To, co se stěžerskému fotbalu za posledních pár let podařilo, je až neskutečné. Musím říct, že se sešel skvělý tým, který se navíc podařilo udržet. Zásluhu samozřejmě nesou i všichni lidé okolo včetně trenérů, ale i fanoušků, kteří nás v hojném počtu doprovází i na venkovní zápasy. Za zmínku stojí také nové kabiny a tribuna, domácí zápasy tak stojí opravdu za to.