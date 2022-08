Votroci mohou jet do Uherského Hradiště v klidu, hned zkraje těžkého startu do sezony totiž urvali nečekané tři body s tuzemským gigantem.

„Psychicky nás to nabilo a povzbudilo, neboť když jsem ve čtvrtek sledoval evropské poháry, tak jsem viděl, jak Slavia drtila velmi silný Panathinaikos. Je tedy znát, že má obrovskou sílu. I proto jsem rád, že jsme utkání s ní zvládli,“ podotýká asistent kouče Hradce Stanislav Hejkal.

Dá se však předpokládat úplně jiný zápas. Votrokům to v loňské sezoně proti Slovácku nešlo. Na druhou stranu soupeř hrál ve čtvrtek náročný kvalifikační zápas Evropské ligy na půdě tureckého Fenerbahce Istanbul, kde prohrál jednoznačně 0:3, takže příliš času na zregenerování fyzických i psychických sil nemá.

Bude soupeř unavený?

„Může to hrát roli, ale ne nutně negativní. Mohou se díky tomu i nabudit a chtít se za tu prohru revanšovat. Otázkou, co s nimi udělá cestování. Myslím si však, že je to zkušené mužstvo a tohle je neovlivní,“ domnívá se asistent Miroslava Koubka.

Ať tak či tak, favoritem je rozhodně výběr kouče Martina Svědíka.

„Slovácko je velmi dobré mužstvo, které vede skvělý trenér. Řídí se heslem, že mládí není výhodou, základní sestavu vám nezaručí. Kopou tam zkušení hráči – Kadlec, Hofmann či Petržela. Mladíky na plac netlačí, což je dnes jinak moderní trend. Jim se to ale vyplácí, tým je dlouho pohromadě, je sehraný. Každý ví, co má dělat, systémově to mají správně sešněrované, je to velice zkušený celek,“ říká Hejkal na adresu protivníka.

Mančaft z Uherského Hradiště v létě přišel o několik hráčů (Jurečka, Sadílek, Cicilia). S nimi odešlo i několik vstřelených gólů. „Hledají složení útoku. Zkoušeli tam Kalabišku, Šašinku, do mužstva přišel Libor Kozák. Uvidíme, co na nás trenér Svědík vymyslí,“ přemítá Stanislav Hejkal.