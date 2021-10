Patriku, už se v Bydžově nahlas mluví o divizi?

O divizi se mluvilo už i před sezonou, takže bychom byli strašně rádi, kdyby se nám to konečně povedlo. Vedení klubu a všichni lidé kolem novobydžovské kopané (včetně města) pro to dělají maximum. Lze tedy nahlas a naplno říci, že Nový Bydžov je na divizi připraven.

Tým se na postup buduje nějaký čas. Už na to tedy dozrál?

Ano, cesta je dlouhá. Věřím, že tento rok je zlomový a konečně se to povede. Věkový průměr našeho mužstva je kolem 22 let, což představuje obrovský potenciál do budoucna. Těší mě, že hráčský kádr je složen ze svých odchovanců.

Čistě hypoteticky: kdybyste hráli divizi v současné sezoně, myslíte, že byste obstáli?

Momentálně nevím, na jaké úrovni je divize. Ale srovnám-li naše přátelské zápasy s divizními týmy, tak v žádném zápasu jsme vyloženě nepropadli, ba naopak. Takže věřím, že bychom se mohli pohybovat v klidném středu tabulky.

Hovoří se o tom, že Bydžov těží hlavně z výborné trénovanosti. Lze to potvrdit?

Ano, lze to potvrdit. Poctivost a trénovanost nás zdobí. Zásluhu na tom má naše trenérské trio (Průcha, Věchet, Košátko). Kvalita a intenzita tréninku je nadstandardní. Přirovnal bych to k časům, kdy jsme v Bydžově kopali ČFL.

Mužstvo delší dobu vede Petr Průcha, posouvá ho stále dopředu, že?

Petra jako trenéra, ale hlavně jako člověka mám rád. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem nezměnil působiště a zůstal v Bydžově. A jestli mužstvo posouvá stále dopředu? Stačí se podívat na tabulku a odpověď je zřetelná.

V této sezoně máte skvělou šňůru – třináct tříbodových výher a jednu dvoubodovou. Napadlo vás už před začátkem, že se vám bude takhle dařit?

Nenapadlo, nikdy jsem tohle v Bydžově nezažil. Vážíme si toho a makáme dál.

Jediný ztracený bod byl v nedávném velkém zápase v Hradci na Slavii. Jaké bylo to porovnání s největším rivalem v boji o první místo?

Těžké utkání, ale to jsme věděli. Slavie značně posílila a má kvalitní kádr. Mrzí mě, že jsme druhý poločas úplně vypadli z rytmu a zbytečně ztratili dvoubrankové vedení. V kontextu zápasu beru remízu jako spravedlivou a bod navíc v penaltovém rozstřelu může mít klíčovou roli na konci sezony.

Ne vždy se vám však úplně dařilo, některé zápasy jste vyhráli o gól, některé jste museli otáčet. Svědčí to o síle týmu a charakteru hráčů?

To je ten hlavní rozdíl oproti minulým sezonám. Dokážeme obracet zápasy a vyhrávat těžké utkání. Síla týmu je obrovská.

Teď vás čekají dva nelehké zápasy – doma Libčany a venku Vysoká. Je ve vašich silách vítěznou sérii udržet?

Oba týmy jsou velice zkušené, čeká nás těžký konec podzimu. Pro udržení vítězné série uděláme vše. Věřím, že se nám to povede a na konci sezony to patřičně oslavíme, v čemž jsme taky silní (směje se).

Vezete se na vlně, sebevědomí hráčům asi nechybí. Co až přijde první neúspěch, ustojí to váš mladý mančaft?

Jak už bylo zmíněno, síla týmu je obrovská, hierarchie v týmu funguje a harmonie je vyvážená. Věřím, že i případný první nezdar nás nějak nepoloží.

V minulosti jste kopal ČFL, v šestadvaceti patříte k nejzkušenějším hráčům týmu. Cítíte se mezi ostatními hráči už jako mazák?

Je to paradox, ale ano. Při absenci Míši Voldána a Matěje Vincoura jsem byl poslední zápasy nejstarší hráč našeho mužstva. Ze zkušeností, které jsem nabral v ČFL, dost čerpám, protože moje aktuální tréninková účast je z osobních či pracovních důvodů velmi nízká.