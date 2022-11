Dobruška zastavila šňůru porážek. K výhře jí dopomohla i změna na pozici trenéra

Hned sedm týmů se ve dvanáctém kole krajského přeboru fotbalistů nedokázalo trefit do černého. A to mezi nimi byly například Jaroměř, Hořice, Police či Vysoká. Tedy mančafty, v nichž se to hemží výbornými ofenzivními hráči.

GOROL VS. KROTIL. Spokojenější byl po zápase Jaroměř – Slavia Hradec hostující záložník (v tmavém). | Foto: fotbalfoto.cz/Václav Mlejnek