Exkluzivně

/VIDEO, FOTO/ Dokázali to! Výběr neprofesionálních fotbalistů z Královéhradeckého kraje vyhrál také svůj třetí zápas na kvalifikačním turnaji UEFA Region's cupu v Bosně, když v dosud nejnáročnějším duelu přehrál domácí celek 2:1. Oba góly zařídil nejlepší střelec týmu i celé kvalifikace Jakub Slavík, jenž si dohromady připsal již šestou trefu.

Skvělá jízda fotbalistů Královéhradeckého KFS neskončila ani soubojem se silným výběrem bosenského regionu Tuzla. Východočeši v dramatickém zápase vyhráli díky dvěma gólům Jakuba Slavíka 2:1 a po třech výhrách ze tří zápasů si zajistili postup na amatérské EURO, které se odehraje v příštím roce.

Souboj kdo s koho nezačal vůbec opatrně a oba celky se od úvodních minut snažily hrát ofenzivně. Domácí Bosňané potřebovali vyhrát a Češi naopak spoléhali na svou disciplínu, kterou byly v průběhu celého turnaje rychlé protiútoky.

Právě vydařený brejk stále také za gólem českého týmu v 10. minutě hry. Z hranice vápna vystřelil Kollár, gólman Kadič balon neudržel a z dorážky se svým pátým gólem na turnaji prosadil Jakub Slavík – 1:0! V dalších minutách domácí fotbalisté hodně drželi balon, byli nebezpeční ve středu pole, ale do zakončení se příliš nedostávali. Chvilku před koncem poločasu mohli Východočeši navýšit své vedení, avšak krásnou Kollárovu ránu zastavilo břevno.

Radost českého výběru po výhře nad Skoty 5:0. | Video: FAČR

Úvod druhého poločasu byl opatrnější, postupem času ale fotbalisté Tuzly utahovali ofenzivní šrouby. Přibližně po hodině hry se po velkém tlaku po standardní situaci trefil Adi Kadič a začalo pořádné drama. Českému týmu ale opět pomohl mimořádně střelecky disponovaný útočník Jakub Slavík, který využil mezery mezi obránci a svůj samostatný únik zakončil gólem na 2:1.

O možnost zabojovat o vyrovnání pak domácí fotbalisty připravil gólman Kadič, který po standardce českého týmu atakoval českého kapitána Škodu a dostal červenou kartu. Ve zbytku zápasu si český celek své vedení již zkušeně pohlídal a po vítězství 2:1 může slavit postup na amatérské mistrovství Evropy!

„Fotbalisté Bosny se ukázali jako velmi dobrý soupeř, který hrál výborně na balonu. Velmi dobře hráli přes své urostlé útočníky a celkově to byl komplexní tým. Klobouk dolu před našimi kluky, kteří to nakonec ustáli a zápas vyhráli. Měli jsme v hlavách, že proti nám hrají fotbalisté, kteří v minulosti hráli profesionální soutěž, přesto jsme hráli s mimořádným odhodláním. Stejně jako v předešlých zápasech jsme spoléhali na brejky a znovu se nám podařilo vstřelit brzy branku, což naše kluky uklidnilo. I po gólu na 1:1 jsme hráli velmi dobře a zasloužili jsme si vítězství,“ řekl po zápase šťastný trenér Miloš Dvořák.

close info Zdroj: Aleš Strouha/FAČR zoom_in Útočník Jakub Slavík nastřílel v kvalifikační turnaji v Bosně za českou reprezentaci úctyhodných šest branek!

„Věděli jsme, že poslední zápas budeme hrát o všechno a bylo to na něm znát. Dostali jsme se do těsného vedení a na začátku druhého poločasu jsme dostali nešťastný gól z rohu. Měli jsme tam celou řadu šancí a mohlo nás nakonec mrzet, že jsme některou z nich neproměnili. Přesto jsme to ale tím srdíčkem strhli na naší stranu a vyhráli jsme,“ dodal kapitán týmu Jan Škoda.

Evropská kvalifikace UEFA Region's Cup

Region Tuzla /BIH/ – KFS Hradec Králové /CZE/ 1:2 (0:1)

Fakta - branky: 62. A. Kadić – 10. a 75. Slavík. Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen (oba Norsko), Skoblia (Ukrajina). ŽK: 2:5. ČK: 1:0 (80. N. Kadić). Region Tuzla: N. Kadić – A. Kadić, Hasanović, Berčić (59. Uščuplič), Džinić – Gazibegović (59. Jahić), Mustafič, Dželilović – Mujkić (16. Mešanović, 46. Huskanović), Hasinović, Kukić. Královéhradecký KFS: J. Vaníček – Strasser, J. Škoda, M. Knap, Čechovič – J. Kabeláč (63. Mates) – Štěpánek (71. N. Bekera), Š. Blažek (46. Franc), Horčička (84. Brejcha), Kollár – Slavík (85. A. Novotný).

Výsledky kvalifikační skupiny 5 UEFA Region's Cupu 14. srpna: Královéhradecký KFS /CZE/ – Tým Albánie /ALB/ 3:0 (2:0)

14. srpna: Centrální Skotsko /SCO/ – Region Tuzla /BIH/ 1:3 (0:1)

17. srpna: Královéhradecký KFS /CZE/ – Centrální Skotsko /SCO/ 5:0 (1:0)

17. srpna: Region Tuzla /BIH/ – Tým Albánie /ALB/ 1:0 (0:0)

20. srpna: Region Tuzla /BIH/ – Královéhradecký KFS /CZE/ 1:2 (0:1)

20. srpna: Tým Albánie /ALB/ – Centrální Skotsko /SCO/ 0:0 (0:0)

Konečná tabulka kvalifikační skupiny 5

1. Královéhradecký KFS (Česko) 3 3 0 0 10:1 9

2. Region Tuzla (Bosna) 3 3 0 0 5:3 6

3. Centrální Skotsko (Skotsko) 4 0 1 2 1:8 1

4. Amatéři Albánie (Albánie) 4 0 1 2 0:4 1