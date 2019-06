Už ve středu sehrají fotbalisté Broumova (I. A třída) finále krajského poháru proti vedoucímu týmu krajského přeboru Libčanům. Utkání v Opočně se hraje od 18 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák

Broumov se probojoval do finále trochu nečekaně, ale zaslouženě, když v semifinále porazil tým Dobrušky vysoko v poměru 5:1. Broumov může jít do utkání s čistou hlavou, neboť v tomto utkání proti lídrovi nejvyšší Krajské soutěže nemá co ztratit.