V minulých letech pravidelně bojovali fotbalisté Hejtmánkovic o postup do I. B třídy. V loňském roce se to zkušenému týmu, vedeným hrajícím trenérem Miroslavem Harasevičem, povedlo. A sezona v nejnižší krajské soutěži byla pro nováčka velice vydařená.

Tým z Broumovska přezimoval na pátém místě tabulky a už se těšil na jarní část sezony. Ta však v I. B třídě vůbec nezačala, když svaz všechny amatérské soutěže předčasně ukončil a výsledky anuloval.

To samozřejmě v týmu nováčka zamrzí, přesto jsou všichni v klubu s letošní sezonou nadmíru spokojeni. „Sezona byla skvělá, ale fotbal na naší úrovni je pouze zábava, která musí počkat, protože zdraví je přednější,“ uvedl pro krajský fotbalový svaz Harasevič.

Sezona však byla hodně slibně rozjetá. Páté místo po podzimu je toho důkazem.

Ano. Určitě ji můžeme hodnotit pozitivně, ale musíme si také uvědomit, že soutěž byla hodně vyrovnaná a na jedenácté místo jsme měli náskok pouhých šesti bodů, takže je ve hvězdách, jak by tabulka vypadala v červnu.

Co vás na povedené nováčkovské sezoně těší nejvíc?

Já jsem hrozně rád, že jsme lidem, kteří o nás často pochybovali, zavřeli ústa. Když jsme šli do vyšší soutěže, tak nás mnozí z nich považovali za blázny a dokonce se nám vysmívali. Tohle je pro mě celkem velké zadostiučinění. Ale jedna věc mě těší ještě mnohem víc.

Jaká?

Povedlo se nám proti loňské sezoně zdvojnásobit návštěvy. To je pro nás hrozně důležité. Je to pro nás znamení, že hrajeme pěkný fotbal a že výsledky také nebyly špatné.

Vy jste dříve vedl Broumov. V Hejtmánkovicích hrajete a zároveň trénujete, to už není tolik obvyklé.

Máme skvělou partu, vlastně celý tým jsou zkušení borci, takže se to dá zvládat v pohodě a baví mě to. Pokud se budu cítit dobře a budu platný i pro tým, tak chci v tomto pokračovat i nadále.

Letošní sezona už se nedohraje, má to tak být?

Myslím si, že ano, protože situace byla a stále je hodně vážná. Sice se omezení budou uvolňovat, ale zápasy by se nestihly odehrát v řádném termínu a přece jen zdraví máme jenom jedno.

Může současná situace nějak poznamenat fotbal v Hejtmánkovicích?

Já věřím, že ne. Chceme i v příští sezoně hrát I. B třídu. Máme velkou podporu z vedení obce, což je skvěle. Záležet bude však i na sponzorech. Každý má v tuto chvíli svých starostí dost. Uvidíme, jak se to všechno vyvine v nejbližší budoucnosti.