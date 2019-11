V minulé sezoně vykopali po dlouhých letech v nižších soutěžích v Polici postup do krajského přeboru. A ani tady se neztratili. Nováček soutěže začal sezonu přímo skvěle, když první tři duely vyhrál, poté sice přišel útlum v podobě několika proher, ale závěr podzimu týmu Lubomíra Jansy vyšel přímo fantasticky, když z posledních pěti zápasů čtyři vyhrál a posunul se na páté místo v tabulce.

„Trochu nás mrzí, že už je konec podzimu, v závěru se nám totiž začalo dařit,“ říká s úsměvem na tváři kouč Police Jansa.

Jako nováček soutěže jste po podzimu pátí, jak umístění hodnotíte?

V celku kladně. Povedl se nám vstup do soutěže, když jsem vyhráli úvodní tři zápasy.

To musela být velká euforie.

V tu chvíli jsme se viděli v divizi (směje se). Poté jsme dostali lekce od Nového Bydžova a i v dalších zápasech. Nutno podotknout, že jsme je potřebovali.

V čem vám lekce pomohly?

Ukázalo nám to, že se musí hrát naplno až do konce, protože soutěž je o dost kvalitnější a nikdo vám nic zadarmo nedá.

Závěr podzimu byl však z vaší strany skvělý.

Dali jsme se do kupy, dořešilo se několik věcí, které tu skřípaly, a začalo se dařit. Až mě mrzí, že už je konec.

Poslední tři zápasy jste hráli venku a získali jste plný počet bodů, které se při vyrovnanosti tabulky mohou v závěru opravdu hodit.

S tím souhlasím. Jsou pro nás nesmírně cenné. Především výhry v Chlumci a ve Vrchlabí.

Změnily se nějak cíle, po vydařeném závěru?

V polovině podzimu to vypadalo, že budeme chtít vybojovat především záchranu, ale po tom závěru bychom chtěli bojovat o co nejlepší umístění v horních patrech tabulky. Minimálně se udržet tam, kde teď jsme, nebo se ještě pokusit vydrápat výš.

V čem je podle vás největší rozdíl mezi I. A třídou a krajským přeborem?

V přeboru má každý tým v sestavě někoho s velkými zkušenostmi. Jsou tam velké individuality a matadoři, kteří mají něco odehráno ve vyšších soutěžích, což je hrozně znát. My ve svých řadách máme taky takové borce. Ať je to Marek Jandík, Libor Vacho nebo velká posila futsalista Ondra Havrda. Proto přebor nemá takové výkyvy jako I. A třída, nejlepší příklad je na Libčanech, kde se drží už několik let na vrcholu.

Na první dva vaše zápasy v krajském přeboru přišlo přes 1100 lidí, když v Červeném Kostelci bylo přes 500 fanoušků a doma proti Kostelci nad Orlicí dokonce 600. Co na vaše fanoušky říkáte?

Fotbal v Polici je na velkém vzestupu. Nedávno se zachraňovala I. B třída a teď se jde postupně nahoru. Utvořila se tu skvělá základna fans, kteří přitáhli k fotbalu spoustu dalších lidí. Věřím, že se tu pro ně hraje líbivý fotbal. Naši fanoušci, to je něco nevídaného na této úrovni.

Není jen škoda právě pro diváky, že v I. A třídě bylo mnohem více týmů z okolí, než teď v krajském přeboru?

Určitě je. Když jsme postupovali, tak jsme si říkali, jestli to není škoda, když jsme předtím hráli půl sezony kolem „komína“. Těch derby a vyhecovaných zápasů by bylo mnohem víc, ale na druhou stranu, i když se jedou dálky třeba do Vrchlabí nebo do Chlumce, tohle jsou pro nás obrovské zkušenosti.

Jak to vypadá se složením týmu pro druhou polovinu sezony? Víte už o nějakých změnách?

Nechci ještě jmenovat, ale je pravděpodobné, že nám odchází jeden z útočníků, máme však vyhlídnuté dvě posily, na kterých už se pracuje. Věřím, že to vyjde.

Kdy zahájíte zimní přípravu?

Začneme v klidu až koncem ledna. Sezona je dlouhá, takže chceme kluky nechat od fotbalu odpočinout, aby dostali nový impulz a začali se na něj znovu těšit. Mělo by tam být i nějaké soustředění.