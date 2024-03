Už je tomu několik let, co Jaroměř kopala divizi C. Po sestupu působí stabilně v krajském přeboru a na návrat do čtvrté nejvyšší soutěže to v dohledné době nevypadá. Alespoň ne letos. Na podzim se mužstvo umístilo „až“ na osmém místě tabulky a z tohoto postu vstoupí do jarní části sezony, ve které si bude chtít o nějakou tu příčku polepšit.